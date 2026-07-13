Telefónica estudia un recorte del 15% de su plantilla Alemania hasta los 1.000 empleados

La compañía está inmersa en un proceso de transformación y reestructuración interna para asegurar su competitividad y viabilidad futura ante los retos del mercado.

La filial de Telefónica en Alemania ha perdido el contrato mayorista con 1&1, lo que ha afectado notablemente a sus ingresos y resultados financieros.

El sector de las telecomunicaciones en Alemania atraviesa una etapa complicada, con reducciones de márgenes y beneficios, y recortes generalizados en otras operadoras como Vodafone y Deutsche Telekom.

Telefónica estudia reducir un 15% su plantilla en Alemania, lo que supondría el despido de unos 1.000 empleados de los más de 6.800 actuales.

La filial alemana de Telefónica valora recortar su plantilla en 1.000 empleados, un despido colectivo de casi el 15% de los más de 6.800 trabajadores en el país, según avanzaron este fin de semana los medios locales Teltarif.de y Handelsblatt.

El mercado alemán de telecomunicaciones atraviesa un momento complicado con todas las operadoras intentando ajustar costes para adaptarse a una nueva realidad en la que se recortan los márgenes y se reducen los beneficios.

Las operadoras prefieren no subir precios, aunque sus costes aumentan, ante el riesgo de perder clientes en un mercado extremadamente competitivo y con poco espacio para realizar grandes ofensivas comerciales.

De hecho, Vodafone ha realizado recortes de plantilla de unos 3.000 empleados en los últimos tres años y Deutsche Telekom ha acordado la salida de aproximadamente 2.000 a 3.000 empleados mediante jubilaciones anticipadas, prejubilaciones y acuerdos de indemnización por despido.

En el caso de Telefónica Deutschland, que opera bajo la marca comercial O2, se ha visto particularmente afectada por la pérdida del contrato mayorista de 1&1 que cerró un nuevo acuerdo con Vodafone y que empezó a regir a partir de junio de 2025.

Un acuerdo de unas 12 millones de líneas móviles que sostenían en gran parte el negocio mayorista de Telefónica en Alemania.

En un año, los ingresos anuales de Telefónica en Alemania han caído en un 3,8%, hasta los 8.200 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) disminuyó un 8,8%, hasta situarse en los 2.500 millones.

En este sentido, la operadora busca soluciones y una de ellas pasa por una integración con la propia 1&1, unas conversaciones que se han congelado en las últimas semanas.

Desde Telefónica Deutschland han dicho a este diario que actualmente están inmersos "en una transformación integral de nuestra empresa, cuyo objetivo es asegurar nuestra competitividad a largo plazo y nuestra viabilidad futura".

"Como parte de este proceso, estamos revisando y debatiendo diversas medidas con los representantes de los trabajadores. Por respeto a las conversaciones en curso y a nuestros empleados y socios, no haremos comentarios sobre medidas específicas, posibles impactos ni plazos por el momento".

"En cualquier caso, informaremos en primer lugar al comité de empresa, a nuestros empleados y a nuestros socios comerciales y, cuando exista un interés general, también a la opinión pública", han concluido.

Desde finales de 2025 la compañía ha intentado enderezar el rumbo con la designación de Santiago Argelich en sustitución de Markus Haas como director de la compañía.

El nuevo consejero delegado ha iniciado una reestructuración que incluye la reducción del consejo de administración de siete a seis miembros y la ejecución de un plan de transformación.

Evolución operativa

Inicialmente, esta transformación se llevó a cabo a través de una reestructuración de responsabilidades. En este contexto más amplio, actualmente se están manteniendo conversaciones con los representantes de los trabajadores y los comités de empresa para analizar qué impacto podría tener la nueva configuración organizativa sobre la plantilla.

El objetivo es lograr un crecimiento sostenible junto con una mayor productividad.

Esta evolución operativa y estratégica responde a las nuevas condiciones del mercado y a las cambiantes demandas de los consumidores y de la sociedad, así como a los avances tecnológicos y a la creciente complejidad organizativa.

Especialmente en el sector de las telecomunicaciones, caracterizado por un elevado grado de digitalización, se está produciendo actualmente una transformación disruptiva del mercado.

Mercado alemán

Entre las causas figuran la creciente saturación de los mercados, la intensa competencia y presión regulatoria, así como la influencia cada vez mayor de la inteligencia artificial.

Además de los desafíos específicos del mercado alemán de telecomunicaciones, las operadoras alemanas se enfrentan a retos transversales que afectan al conjunto de la economía alemana y que se están haciendo visibles a través de profundos cambios en todos los sectores industriales.