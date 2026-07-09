Digi España saldrá a bolsa con un precio de 5,60 euros por acción y una valoración inicial de 1.662 millones de euros

La familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral) ha comprometido una inversión de 100 millones de euros en la OPV de Digi España.

El accionista mayoritario, Digi Romania, venderá acciones existentes por 137 millones de euros y mantendrá al menos el 80% de la sociedad tras la operación.

La oferta incluye una emisión primaria de acciones por 150 millones de euros, destinada en su mayoría a financiar el crecimiento de la compañía.

Digi España fijará su precio de salida a bolsa en 5,60 euros por acción, con una valoración inicial de 1.662 millones de euros.

Digi España ha comunicado este jueves que el precio de su salida a bolsa queda fijado en 5,60 euros por acción para su Oferta Pública de Venta (OPV) lo que implica una capitalización bursátil inicial de unos 1.662 millones de euros.

Esta cifra está muy debajo de algunas estimaciones que se hicieron hace algunos meses y que incluso llegaron a situar la valoración entre los 2.000 y los 2.400 millones de euros. De hecho, en su anuncio de la semana pasada se hablaba de entre los 1.800 y los 2.000 millones.

La oferta y el folleto correspondiente están pendientes de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una situación que se podría producir en breve lo que implica que la salida se produzca esta semana o la próxima.

Esta es la segunda gran salida a bolsa del año después de que TSK debutó el 13 de mayo. La ingeniería asturiana fijó el precio de su Oferta Pública de Suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, lo que supuso una valoración inicial de la compañía de 582 millones de euros.

En el caso de Digi, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros de los que 134 millones de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad.

En ellas, la compañía incluye posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la SMART Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red como con red móvil propia.

La empresa asegura además que "mantendrá un nivel de endeudamiento prudente".

Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la Sociedad, cuya matriz de control es Digi Communications NV.



La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación.

Tramo de acciones iniciales

Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, Digi mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la sociedad. Hace una semana este tramo era del 75%.



Es así como la oferta comprenderá un total de 51.300.000 acciones iniciales, equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al precio fijado de la operación.

Además, Digi Romania concederá una opción a Barclays Bank Ireland PLC, en su condición de entidad estabilizadora en nombre de las entidades aseguradoras para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones iniciales de la oferta, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación.

Digi España ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, S.L. para una inversión de 100 millones de euros. Esta es la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral),

Coordinadores de la operación

Digi España y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras.

Será durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión (en el caso de la sociedad y del accionista vendedor) y 360 días desde la admisión (en el caso del equipo de alta dirección), en cada caso sujeto a determinadas excepciones habituales o a dispensa por parte de los coordinadores globales

La oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santandercomo coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.