Digi España premiará con 2,24 millones de euros en acciones a su CEO por su salida a bolsa

Digi prevé alcanzar ingresos de hasta 1.085 millones de euros en 2026 y reducir su inversión a 400 millones ese año.

Se ha aprobado un plan de incentivos en acciones a largo plazo hasta 2029 para retener a ejecutivos y empleados clave, excluyendo al CEO.

El CEO, Marius Vărzaru, recibirá 400.000 acciones valoradas en 2,24 millones de euros, mientras que el director general adjunto obtendrá 40.000 acciones por 224.000 euros.

Digi España premiará a su equipo directivo con un plan de incentivos en acciones valorado en cinco millones de euros por su salida a bolsa.

Digi España premiará a su equipo directivo con un plan de incentivos por su salida a bolsa valorado en cinco millones de euros en acciones dirigido a un máximo de 120 empleados clave de la compañía.

Según consta en el folleto de la operadora enviado al regulador este jueves, el mayor beneficiario será el consejero delegado de Digi España, Marius Vărzaru, que recibirá 400.000 acciones valoradas en unos 2,24 millones de euros al precio de la oferta.

Por su parte, el director general adjunto, Cătălin Neagoe, recibirá 40.000 acciones valoradas en 224.000 euros. En total, la alta dirección recibirá 510.000 acciones bajo este plan.

Del mismo modo, se ha aprobado un plan de incentivos en acciones a largo plazo vigente hasta el 31 de diciembre de 2029 que busca retener a sus ejecutivos mediante la entrega de hasta un millón de acciones de la compañía al final del período, lo que representa aproximadamente el 0,37% del capital social.

Está dirigido al director general adjunto, miembros de la alta dirección y ciertos empleados clave, inicialmente hasta 35 participantes. El CEO no participa en este plan a largo plazo, ya que la compañía considera que su remuneración variable en efectivo es lo suficientemente alta como para retenerlo e incentivarlo.

También existe una remuneración variable anual en efectivo mediante el cual los directivos ejecutivos tienen derecho a un bono en efectivo anual que depende del cumplimiento de determinadas métricas establecidas para cada ejercicio.

Para el consejero delegado, Marius Vărzaru, el bono está vinculado al nivel de Ebitda ajustado (excluyendo arrendamientos operativos) y consiste en una remuneración variable máxima fijada en 2026 a los 4.000.000 de euros.

Para el director general adjunto, el bono depende de indicadores operativos (como el despliegue de la red de fibra FTTH) y su límite de remuneración variable fijado para 2026 es de 180.000 euros.

La compañía además no prevé distribuir dividendos antes de 2030 y, a partir de entonces, valorará un posible reparto en función de sus resultados y necesidades de financiación.

La capacidad de pago de dividendos estará condicionada, entre otros factores, a la existencia de beneficios y reservas distribuibles, a las necesidades de capital para operaciones estratégicas, a la rentabilidad, la generación de caja y al flujo de dividendos procedentes de sus filiales, así como a las restricciones legales y regulatorias y a los 'covenants' de sus contratos de financiación.

En términos operativos Digi espera alcanzar unos ingresos de entre 1.040 y 1.085 millones de euros en 2026, lo que supone un crecimiento de entre el 11,9% y el 16,8% respecto a los 929,2 millones registrados en 2025.

En términos de rentabilidad, Digi Spain Telecom espera situar su margen de resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, excluyendo arrendamientos operativos, en el rango de la veintena baja, tras cerrar 2025 con un margen del 18,9% y un beneficio operativo de 48,2 millones de euros.

En este sentido, la evolución del margen en el ejercicio anterior está marcada por el inicio de sus operaciones como operador móvil de red (MNO), con un 15,8% en el primer semestre y un 21,6% en el segundo.

En cuanto a la inversión, la filial española del Digi Rumanía prevé un capex de alrededor de 400 millones de euros en 2026, lo que supone un descenso del 14,5% frente a los 467,9 millones de euros ejecutados en 2025.