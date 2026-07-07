Digi baja la intensidad comercial con su portabilidad más baja en 42 meses a las puertas de su salida a bolsa

El ingreso medio por cliente (Arpu) de Digi cayó a 7,9 euros, muy por debajo de la media de grandes competidores como Telefónica o MasOrange.

La operadora mantiene su liderazgo en portabilidad, pero muestra síntomas de agotamiento y una menor capacidad para retener clientes.

El descenso en captación de clientes refleja una menor intensidad comercial y una mayor presión competitiva de otros operadores.

Digi registró en junio su peor dato de portabilidad móvil en 42 meses, con una ganancia neta de solo 36.000 líneas.

Digi registró en junio su peor mes de portabilidad de líneas móviles de los últimos 42 meses, según las cifras en poder de las operadoras pendientes de certificar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El dato neto (líneas ganadas a sus competidores menos las perdidas) situó su ganancia en 36.000, una cifra solo por encima de las 29.600 líneas que captó en diciembre de 2022 cuando el mercado español era completamente diferente.

Hace tres años y medio Orange todavía no se fusionaba con MásMóvil creando el mayor operador por número de clientes y Vodafone aún no era propiedad por la británica Zegona.

Este dato refleja además una pérdida de intensidad comercial de Digi que en febrero y marzo de este mismo año superó las 70.000 altas, pero que en el último mes del primer semestre cayó a la mitad.

Digi registró unas 770.000 nuevas altas netas en 2025, por lo que la extrapolación de las cifras de este primer semestre, con 336.000 robos de clientes, sugiere que no superaría las 700.000.

Esto indica un escenario de mayor presión competitiva por el resto de operadores y una menor capacidad de retención de clientes que llega en el peor momento para la compañía, mientras ultima los detalles de su salida a bolsa.

De hecho, las fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia reflejan que este menor dato de crecimiento está muy condicionado por las líneas que le roban a Digi.

La operadora sigue captando a buen ritmo, pero lo tiene más difícil para mantener a sus clientes en medio de una avalancha de ofertas competitivas y agresivas de sus competidores.

En el caso de junio, la compañía ha declarado 114.700 portabilidades de líneas móviles. La diferencia es que le han arrebatado otro tanto, lo que deja el neto en 36.000.

Digi anunció la semana pasada su intención de salir a bolsa y buena parte de los argumentos con los que quiere convencer a los analistas pasan por su gran éxito comercial y su condición de líder en captación de clientes.

La operadora de telecomunicaciones sigue liderando con holgura frente a sus competidores en un contexto que sigue siendo ultra competitivo, pero se comienzan a notar síntomas de agotamiento.

La compañía de origen rumano ha construido en España una historia comercial de éxito con precios bajos, mucha captación de clientes y una expansión rápida en fibra, móvil y servicios convergentes.

La clave para los inversores es conservar este liderazgo que lleva manteniendo de forma ininterrumpida desde el año 2021 y demostrar al mercado que todavía le queda un importante margen de crecimiento.

Sin embargo, los datos con los que cerró el mes de junio reflejan que en la medida que sus competidores igualen o superen sus ofertas, su modelo se resiente.

Una base de clientes captada en buena medida por precio puede crecer muy rápido, pero también puede moverse rápido si otro operador iguala la oferta o lanza una promoción agresiva.

Eso obliga a mantener tensión comercial constante que encarece la captación y limita la capacidad de vender servicios de más valor. Parece claro que sumar líneas es importante, pero lo es menos si este cliente tiene poca fidelidad y poco margen.

Esto supone que la rentabilidad media por cliente también se estreche. Digi España alcanzó 10,8 millones de líneas en 2025, pero el ingreso por cliente (Arpu) bajó de 8,7 a 7,9 euros.

Para que nos hagamos una idea de la comparativa, el Arpu convergente de Telefónica está sobre los 90 euros y el de MasOrange, en los 55 euros.

El procedimiento de portabilidad, también conocido como robo de clientes, es un buen termómetro de la intensidad y el éxito comercial de las compañías. En el caso de Digi es su principal arma comercial y la clave de su éxito.