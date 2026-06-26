La dueña de Vodafone España refinancia su deuda de 3.700 millones para reducir intereses y alargar su vencimiento

Zegona utilizó parte de los fondos obtenidos por la venta de participaciones en FiberCo para pagar dividendos y reducir deuda, fortaleciendo el control sobre Vodafone España.

La operación refleja el respaldo del mercado a Zegona y consolida la transformación financiera de Vodafone España tras su adquisición a finales de 2024.

La nueva estructura de deuda divide el importe en cuatro tramos, incluyendo bonos y préstamos con vencimientos hasta 2032 y tipos de interés más bajos que los anteriores.

Zegona, dueña de Vodafone España, ha refinanciado 3.700 millones de euros de deuda, logrando un ahorro anual de 60 millones en intereses y ampliando los vencimientos más allá de cinco años.

Zegona ha comunicado este viernes al mercado la refinanciación de su deuda que -han indicado- supondrá un ahorro de unos 60 millones de euros anuales en intereses y amplía el vencimiento más allá de cinco años.

La dueña de Vodafone España ha refinanciado los 3.700 millones de euros (3.214 millones de deuda neta) con los que cerró su endeudamiento en marzo de 2026 con lo que reordena los plazos y lo divide en cuatro nuevos tramos.

Hace dos años, el coste anual por intereses de la compañía era de 294 millones de euros; a marzo de 2026 se situaba en 230 millones de euros y, en adelante, será de tan solo 170 millones de euros.

La refinanciación se cerrará el 14 de julio de 2026, según ha comunicado la compañía que adquirió la operadora española a finales de 2024.

La nueva estructura de la deuda incluye obligaciones senior garantizadas por 1.100 millones al 4,25% con vencimiento en 2032.

Un nuevo préstamo a plazo tipo bullet (amortización única al vencimiento) de 1.350 millones (euríbor + 1,75%) con vencimiento en 2031.

Incluye además un préstamo a "plazo B" modificado y prorrogado por 1.283 millones (euríbor + 2,00%) con vencimiento en 2032 y una nueva línea de crédito renovable no dispuesta de 500 millones (euríbor + 1,75%).

La estructura de deuda anterior incluía 1.320 millones de euros en bonos sénior garantizados denominados en euros, con un cupón del 6,750 % y vencimiento en 2029.

Además estaba compuesta por 748 millones de euros en bonos sénior garantizados denominados en dólares, con un cupón del 8,625 % y vencimiento en 2029.

También incluye 1.665 millones en un préstamo a plazo (Term Loan B) con un tipo de interés de euríbor + 2,25 % y vencimiento en 2029, junto con 500 millones en una línea de crédito renovable no dispuesta, con un tipo de interés de euríbor + 2,25 %.

Eamonn O'Hare, presidente y consejero delegado de Zegona, ha indicado que esta operación "demuestra la solidez de nuestra ejecución operativa desde la adquisición de Vodafone España".

"La refinanciación pone de manifiesto el respaldo del mercado de crédito a Zegona y reconoce los importantes avances logrados en la transformación de Vodafone España durante los dos últimos años. El anuncio de hoy marca un paso importante en la construcción de un negocio más sólido, sencillo y con mayor capacidad de generación de caja, preparado para un crecimiento sostenible".

Zegona compró Vodafone España por 5.000 millones, de los que 1.200 millones se atribuyeron a un préstamo de Vodafone grupo y el resto a deuda de la compañía.

A finales del año pasado cerró la venta de participaciones en las FiberCo que creó con MasOrange y Telefónica por las que obtuvo 1.800 millones de euros.

De este montante, pagó un megadividendo de 1.400 millones a sus socios, que incluía el pago de 1.200 millones a Vodafone Grupo (con lo que Zegona pasó a controlar completamente Vodafone España) y el resto se utilizó para pagar deuda.

Del mismo modo, en enero de este 2026 refinanció un préstamo de 1.700 millones y redujo el tipo de interés total del crédito hasta el 4,35%, lo que supone 0,5 puntos porcentuales menos que el 4,85% previo.