Vodafone firma un acuerdo para traer a España la conectividad de banda ancha de satélite a móvil

El servicio podría estar disponible comercialmente a partir de 2027, aunque en situaciones de emergencia su uso podría anticiparse con las autorizaciones pertinentes.

Vodafone colaborará con empresas, administraciones y sectores estratégicos para desarrollar aplicaciones prácticas, especialmente en emergencias, seguridad, agricultura, industria y zonas rurales.

La tecnología direct-to-device permitirá que los smartphones convencionales se conecten directamente a los satélites, sin necesidad de dispositivos adicionales.

Vodafone España ha firmado un acuerdo con Satellite Connect Europe para ofrecer conectividad de banda ancha directa de satélite a móvil en España.

Vodafone España y Satellite Connect Europe han alcanzado un acuerdo comercial para lanzar en España servicios de conectividad de banda ancha directa de satélite a móvil, con el objetivo de mejorar la resiliencia de la red y ampliar la conectividad.

El anuncio lo hizo la directora de Tecnología y Operaciones de Vodafone España, Julia Velasco, en el marco de la primera jornada de DigitalES Summit 2026 celebrada este miércoles en Madrid, el encuentro anual de la patronal digital.

La tecnología direct-to-device, o D2D, permite que un smartphone convencional se conecte directamente a los satélites, sin necesidad de antenas externas, dispositivos especiales ni tarjetas SIM adicionales.

En las próximas semanas, Vodafone España comenzará a trabajar con empresas, administraciones públicas y sectores estratégicos para desarrollar aplicaciones prácticas de esta tecnología en una amplia variedad de casos de uso.

Estos incluyen ámbitos como la respuesta ante emergencias, la seguridad, la defensa, la agricultura, la industria, el transporte, los entornos marítimos y las zonas rurales.

Como extensión de las redes móviles existentes, la banda ancha móvil desde el espacio tiene el potencial de mejorar la cobertura, la resiliencia y las capacidades operativas, contribuyendo a garantizar la conectividad allá donde se necesite.

Esta alianza con Satellite Connect Europe será un facilitador de Vodafone SAT, una propuesta comercial para ofrecer servicios por satélite a empresas y particulares, desde capacidades básicas de mensajería y voz hasta soluciones de datos de banda ancha y aplicaciones avanzadas para sectores empresariales y administraciones públicas.

Vodafone España dispone de espectro en banda baja liberado tras el apagado del 3G, lo que le permite avanzar en desarrollos específicos y explorar nuevos servicios de cara a su futura comercialización.

El servicio podría estar disponible comercialmente a partir de 2027, sujeto al desarrollo del marco regulatorio.

En situaciones excepcionales o de emergencia, la tecnología podría tener una aplicación anticipada, con las correspondientes autorizaciones institucionales en vigor.