Spenger (MasOrange) rechaza la propuesta de Telefónica de subir el alquiler de los ductos: "Es interesada y parcial"

Spenger defiende que la regulación actual ha funcionado bien en España y advierte sobre los efectos negativos de fragmentar aún más el mercado europeo de telecomunicaciones.

La propuesta de Telefónica contempla una subida del 17% anual en el alquiler de ductos, lo que podría duplicar sus ingresos y ha provocado el rechazo de sus competidores.

Spenger considera que la iniciativa de Telefónica es "interesada y parcial" y acusa a la compañía de mantener un monopolio en el 99% de las infraestructuras pasivas.

Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, rechaza la propuesta de Telefónica de desregular la infraestructura pasiva y subir el precio del alquiler de ductos.

El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, ha rechazado la propuesta de Telefónica para desregular la infraestructura pasiva, lo que supondría elevar el coste del alquiler de los ductos de telecomunicaciones al resto de operadoras.

Durante su intervención en el encuentro anual de la patronal digital, DigitalES Summit 2026, Spenger ha indicado que se trata de una propuesta "interesada y parcial" que solo busca elevar el alquiler de sus ductos (canalizaciones subterráneas y postes físicos), infraestructura controlada por Telefónica en su condición de exoperador incumbente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició el proceso para desregular las canalizaciones de Telefónica. El plan es sustituirla por una propuesta de compromisos voluntarios a cinco años por parte de Telefónica.

El proyecto presentado por Telefónica incluye una subida del 17% anual durante este periodo, lo que permitiría a la operadora duplicar sus ingresos por alquilar estos ductos, según los cálculos de las operadoras afectadas. Esto ha generado un descontento frontal de sus competidores.

"Tenemos en España ahora el debate sobre la infraestructura pasiva, Telefónica ha hecho una propuesta interesada y parcial, que no está decidida y confiamos mucho en el criterio, en el buen criterio de la CNMC para tomar una decisión", ha señalado Spenger.

Ha defendido que "hay muchas razones para no cambiar esta regulación", entre ellas motivos estratégicos, regulatorios y económicos, y ha subrayado que el modelo "ha funcionado tan bien que otros países en Europa tienen envidia de España".

Además, Spenger ha indicado que el 99% del mercado de las infraestructuras pasivas está en manos de un solo agente (Telefónica), por lo que considera que se trata de un "monopolio" que requiere regulación. Al contrario de lo que indica la compañía presidida en España por Borja Ochoa.

Con todo, en Francia, desde marzo de 2024 hasta la actualidad, los precios de acceso a la infraestructura pasiva de Orange han subido más de un 130%, y lo han hecho desde un nivel de precios muy superior a los actuales de Telefónica, por lo que, actualmente, los precios mayoristas de Orange son cuatro veces los de Telefónica.

En relación con la futura actualización europea en ciberseguridad, ha pedido que sea proporcional y pragmática, y ha defendido que Europa debe poder trabajar con los mejores en cada campo. "No hay que cambiar cacharros, por cambiar cacharros, sin sentido industrial"; ha dicho.

Ha advertido además que el mercado de telecomunicaciones en Europa sigue "fragmentado" y ha criticado el impacto de la regulación de competencia, al recordar que un operador europeo cuenta, de media, con unos cinco millones de clientes, frente a los 100 millones en Estados Unidos y los 500 millones en China.

Preguntado por la inteligencia artificial (IA), ha indicado que MasOrange tiene una posición privilegiada porque cuenta con más clientes que nadie en España y, por tanto, con más datos.

Creación de valor

Ha explicado que la compañía usa la IA para aumentar la productividad, mejorar los ingresos y elevar la calidad de servicio, y ha citado un gemelo digital de su red móvil para decidir dónde invertir.

Spenger ha defendido que el sector de las telecomunicaciones debe evolucionar desde el volumen hacia el valor, en un contexto en el que las telecomunicaciones se han convertido en una commodity básica.

"Nosotros tenemos que trabajar en valor, en crearlo sobre la conectividad básica, que ya es universal y la mejor de Europa", ha indicado. Se ha preguntado además cómo se crea valor, y según su visión, pasa por cuidar de los clientes, tratándolos "bien y sin crear problemas".

Orange completó a principios de junio la adquisición del 50% de MasOrange que estaba en manos de Lorca por 4.250 millones de euros, con lo que pasa a controlar el 100% del capital del operador.

Al respecto, Spenger ha asegurado que no se prevén muchos cambios porque "ni el equipo, ni la cultura, ni el plan que tienen que hacer, que es claro que es invertir, innovar y crecer, va a cambiar".