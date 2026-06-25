Digi acelera los plazos para salir a bolsa antes de agosto ante su necesidad de financiación

En 2025, Digi España registró ingresos de 929 millones de euros y un Ebitda ajustado de 175 millones, con una mejora significativa en su apalancamiento financiero.

La filial española de Digi busca financiación para mantener su crecimiento comercial y su liquidez, valorando la compañía en 2.000 millones de euros.

La operadora paralizó su anterior intento en mayo por la incertidumbre económica y la guerra de Irán, pero considera que ahora es el momento adecuado.

Digi reanuda sus planes de salir a bolsa en España antes de agosto para captar unos 300 millones de euros, equivalentes al 15%-20% de su capital.

La filial de Digi en España ha reactivado sus planes de salida a bolsa con el objetivo de recaudar unos 300 millones de euros equivalente a entre el 15% y el 20% de su capital, según ha informado Bloomberg y ha confirmado este diario.

El plan pasa por cerrar los flecos la próxima semana y cumplir los plazos administrativos para salir al parqué en julio o durante la primera quincena de agosto. Así podrían utilizar las cuentas auditadas del primer trimestre de este año.

Si no llegan a tiempo, tendrían que esperar la siguiente ventana de emisión para el mes de noviembre, con lo que tendrían que utilizar las del primer semestre.

Digi ya paralizó su salida a bolsa en mayo por la incertidumbre económica y la guerra de Irán. Ahora que el conflicto parece superado y que los mercados han internalizado la volatilidad de la guerra, la compañía cree que es el momento propicio.

En el fondo de la estrategia está la necesidad de la filial española de conseguir financiación para sus proyectos y para seguir manteniendo su pujanza comercial sin perjudicar su liquidez y su capacidad de generar caja.

En cualquier caso, la compañía de origen rumano ha vuelto a situar la valoración de su filial española en su horquilla más elevada: 2.000 millones de euros.

Precisamente uno de los motivos por los que se paralizó el primer intento de salir a Bolsa fue el miedo a que la compañía fuese valorada en un precio inferior a las estimaciones de entre 2.000 y 2.400 millones que por entonces tenían sus asesores.

En su último Capital Market Day (realizado a comienzos de año), Digi confirmó que estudiaba realizar una ampliación de capital de entre 150 y 200 millones de euros en el marco de esta salida a bolsa que no confirmó, pero tampoco negó.

Entonces, el consejero delegado en España, Marius Varzaru, indicó que la decisión todavía no está tomada, pero que dentro de las posibilidades de ejecución se incluye la citada ampliación (OPS) y la venta en el mercado secundario de los títulos ya existentes (OPV).

En este mismo encuentro, Varzaru ya adelantó que había que tener en cuenta el impacto de la guerra en la salida a bolsa, pero entonces solo habían pasado cinco días de conflicto.

Es decir, en ese momento no se había valorado todavía retrasar todo el proceso, pero la evolución desde entonces aconsejó prudencia. Entonces se esperaba recaudar unos 600 millones de euros, lo que equivaldría a una cuarta parte de la compañía,.

Del mismo modo, la operadora había contratado a Rothschild como asesor financiero principal, con Barclays, Santander y UBS como coordinadores globales de la operación.

En 2025, Digi obtuvo unos ingresos de 929 millones de euros, un 19% más respecto al año anterior alcanzó un Ebitda ajustado por arrendamientos operativos de 175 millones, un incremento del 15% respecto a 2024.

Resultados de Digi

El margen Ebitda ajustado por arrendamientos operativos fue del 18,9% en 2025 y llegó a alcanzar al 21,6% en la segunda mitad de 2025, coincidiendo con el momento en el que el operador ha comenzado el despliegue de su propia red móvil.

El nivel de apalancamiento se sitúa en 2,8 veces Ebitda ajustado por arrendamientos operativos a cierre de 2025, desde el nivel de 3,7 veces de 2023.