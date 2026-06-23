Telefónica activa su plan verano con más de 500 mejoras de red y 109 unidades móviles

Las claves

Las claves Generado con IA Telefónica activa su plan de verano con más de 500 mejoras en la red y nuevos despliegues en 34 localidades turísticas del litoral español. La compañía reforzará la conectividad en 440 eventos y en las principales zonas de observación del eclipse solar del 12 de agosto. El plan responde al aumento de tráfico de red durante la temporada estival y busca garantizar servicios de calidad a los usuarios en destinos turísticos. La red 5G de Telefónica ya cubre más del 95% de la población española, superando los 6.200 municipios.

Telefónica desplegará nuevas instalaciones en 34 localidades costeras, optimizará su red en 440 eventos hasta el 15 de septiembre y reforzará la conectividad en las zonas de mayor visibilidad del eclipse.

La compañía ha puesto en marcha su plan de verano con más de 500 actuaciones sobre la infraestructura existente y nuevos despliegues en 34 municipios turísticos del litoral español, según ha informado este martes.

La operadora enmarca esta iniciativa en su estrategia para responder al incremento de tráfico de red asociado a la temporada estival y a la alta concentración de usuarios en zonas turísticas.

Sergio Sánchez, director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, ha destacado que "Telefónica asume el reto indiscutible de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales. Contamos con la mejor red para ofrecer más y mejores servicios allí donde nuestros clientes más lo necesitan, especialmente en momentos de máxima concentración turística como es este periodo estival".

Entre las localidades incluidas figuran Benidorm, Marbella, Fuengirola, Torrevieja, Salou, Dénia, Ibiza, Sanxenxo o Tarifa, entre otras.

Telefónica subraya que su red 5G ya alcanza a más del 95% de la población española y supera los 6.200 municipios cubiertos, combinando las bandas de 3.500 MHz y 700 MHz.

La compañía sostiene que esa combinación permite ofrecer mayor velocidad, menor latencia y mejor penetración en interiores.

Eclipse solar

Además del plan estival, la compañía prepara un dispositivo especial para el eclipse solar del 12 de agosto, con trabajos de parametrización en más de 200 puntos de la red.

El refuerzo se concentrará especialmente en Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco.

El objetivo es garantizar la conectividad ante la afluencia de observadores nacionales e internacionales en las zonas de mayor visibilidad.