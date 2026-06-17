DigitalES afronta su cita anual con las nuevas leyes digitales de Bruselas en el punto de mira

Las claves

Las claves Generado con IA DigitalES celebra su noveno Summit en Madrid, centrado en las nuevas regulaciones digitales europeas y el impacto en la sostenibilidad de las inversiones en infraestructuras. El evento abordará temas clave como inteligencia artificial, soberanía tecnológica, ciberseguridad y protección de menores en entornos digitales. Se presentarán los avances de DigitalES Quantum, un proyecto de 7,5 millones de euros para aplicar tecnologías cuánticas en sectores estratégicos como salud, energía y telecomunicaciones. El Summit reunirá a representantes del Gobierno, la Comisión Europea y CEOs de grandes empresas tecnológicas para debatir sobre los desafíos de la transformación digital en Europa.

DigitalES ha presentado este miércoles la novena edición de DigitalES Summit, el encuentro anual de la patronal tecnológica, que se celebrará los próximos 24 y 25 de junio en la Real Fábrica de Tapices de Madrid bajo el lema "Siente el latido digital".

Este Summit estará marcado por las nuevas regulaciones digitales que -a juicio de la patronal del mundo tecnológico- siguen sin ser suficientes para garantizar la sostenibilidad de las inversiones necesarias para desplegar y mantener las redes que sostienen la economía digital.

En materia de infraestructuras digitales, el director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo, valoró positivamente algunos avances incluidos en la nueva Ley de Redes Digitales europea (Digital Networks Act).

Aunque advirtió de que la propuesta sigue sin abordar con suficiente ambición el principal desafío del sector que es garantizar la viabilidad de estas inversiones.

Respecto al reciente Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica aprobado por la Comisión, el director general subrayó que será clave para fortalecer las capacidades europeas en semiconductores, inteligencia artificial, computación en la nube y una apuesta por tecnologías abiertas, todas ellas "tecnologías estratégicas claves para reducir la dependencia excesiva del exterior".

La inteligencia artificial será otro de los grandes ejes de DigitalES Summit 2026. En este contexto, la asociación valoró positivamente la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica en España para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Han indicado que es un paso necesario para dotar de seguridad jurídica al desarrollo de esta tecnología, aunque Galindo reclamó que el régimen sancionador y las medidas de supervisión mantengan la proporcionalidad y las garantías previstas en el marco europeo.

Asimismo, el director general reiteró su compromiso con la protección de los menores en entornos digitales. Sánchez Galindo hizo hincapié en "la responsabilidad principal de aquellos actores que controlan el acceso a los contenidos y las experiencias digitales: plataformas, redes sociales y desarrolladores de sistemas operativos" para garantizar una protección efectiva de los más jóvenes.

Galindo también ha indicado que "en el último año, España ha aprobado su Ley de Inteligencia Artificial, ha puesto en marcha la primera agencia europea de supervisión de la IA, ha comenzado a desplegar una estrategia nacional de tecnologías cuánticas y ha atraído algunos de los mayores proyectos de inversión en infraestructuras digitales de su historia".

"El Summit existe para convocar a quienes están protagonizando este cambio y para que esa conversación se produzca con la profundidad y la claridad que merece", ha señalado.

DigitalES Summit reunirá en el mismo escenario al ministro de Transformación Digital Óscar López, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial María González Veracruz, el secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando, el secretario de Estado de Educación Abelardo de la Rosa.

También dará voz a representantes de la Comisión Europea como Daniel Calleja, o Renate Nikolay y Peter Stuckmann, responsables de la política digital y de conectividad europeas.

En el ámbito empresarial, el congreso contará con los primeros ejecutivos y CEOs de Telefónica España, MasOrange, Digi, Cellnex, Ericsson, Vodafone, American Tower, Huawei, Fujitsu, Onivia, Vantage, Nokia, Islalink o Totem España, entre otras.

DigitalES Quantum

También participarán el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, o el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo.

El programa aborda los asuntos más relevantes que marcarán la evolución tecnológica de Europa durante los próximos años: inteligencia artificial, infraestructuras digitales, soberanía tecnológica europea, ciberseguridad, protección de menores en entornos digitales, talento y empleo, o tecnologías duales.

El Summit de DigitalES desvelará también los avances de DigitalES Quantum, una iniciativa que busca acelerar la aplicación práctica de las tecnologías cuánticas en sectores productivos estratégicos.

El proyecto, impulsado junto a Red.es en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está dotado con 7,5 millones de euros y reúne a empresas líderes del ecosistema tecnológico como Telefónica, Fujitsu, Moeve y NTT DATA para desarrollar seis casos de uso que trasladan el potencial de la computación cuántica desde el laboratorio hasta entornos reales de negocio.

Sectores estratégicos

Los proyectos se centran en sectores estratégicos como salud, energía y telecomunicaciones, y tienen que ver con aspectos críticos como las emergencias sanitarias, las herramientas de diagnóstico, el mantenimiento de infraestructuras energéticas y la seguridad de las redes de comunicaciones.

El encuentro reunirá a unos 900 asistentes y más de 60 ponentes en dos jornadas de debate, análisis y propuestas sobre los grandes retos de la transformación digital.