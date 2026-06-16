Las 'telecos' demandan ayudas para sustituir equipos si se aprueba el bloqueo de la UE a proveedores como Huawei

España y Alemania defienden que sean los propios Estados miembros quienes decidan cómo y a quién vetar, en vez de la Comisión Europea.

Las telecos consideran inasumible el coste del reemplazo, que la Comisión Europea estima entre 17.000 y 21.500 millones de euros, aunque el sector cree que puede ser hasta un 70% más.

El plan de Bruselas obligaría a sustituir en 36 meses todos los equipos de suministradores de alto riesgo en infraestructuras críticas.

Las operadoras europeas piden ayudas públicas si la UE aprueba el veto a proveedores chinos como Huawei y ZTE.

Las operadoras de telecomunicaciones demandan ayudas públicas en el contexto de la Unión Europea, si es que finalmente sale adelante el plan de Bruselas de vetar proveedores chinos como Huawei o ZTE, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes del sector.

El borrador de la actualización cybersecurity act (CSA) presentada por la Comisión Europea establece que si un suministrador es declarado de alto riesgo, las compañías que los utilizan tienen solo 36 meses para sustituir todos los componentes de sus infraestructuras críticas, incluidas las redes fijas y móviles.

En la mayoría de las operadoras de telecomunicaciones -entre las que se encuentran Deutsche Telekom, Orange, Vodafone o Telefónica- existe el convencimiento de que el coste de esta operación es inasumible.

Y al ser un tema estratégico y catalogado como de seguridad estratégica, creen que debería tratarse como tal en el marco de la Unión Europea (UE). Por lo que consideran que deberían plantearse la concesión de ayudas.

Cuando la Comisión Europea presentó la actualización de la CSA hace unas semanas, estimó el impacto del coste global de reemplazar suministradores chinos entre los 17.000 y 21.500 millones de euros.

Una cifra que en privado las operadoras elevan al menos entre un 50% y un 70%, considerando además que ya no solo hablamos de redes móviles, sino que también de banda ancha fija, cables submarinos o infraestructura cloud.

España es -junto con Alemania- uno de los países más expuestos al 5G. El Gobierno no ha tomado ninguna medida para vetar a Huawei en seis años y no ha aplicado completamente el toolbox de la UE para reforzar su seguridad digital.

Esto ha hecho que las compañías del sector con redes móviles, como Telefónica, Vodafone y Orange, mantengan todavía una elevada exposición que llega al menos al 30% de todas sus redes 5G, con una participación de Huawei en el radio que está por encima del 60% en algunos casos.

Es así como, según ha podido saber este diario, las operadoras europeas han trasladado a Bruselas estas demandas planteando que sería necesario valorar un paquete de ayudas, si es que finalmente se decide seguir adelante con el veto a los proveedores de alto riesgo que decida la Unión Europea.

Algunas van más allá y ponen sobre la mesa la posibilidad de activar un gran paquete de ayudas para el sector de las infraestructuras digitales, al estilo del Mecanismo de Recuperación con fondos Next Generation.

Un montante que no solo se utilizaría para reemplazar los equipos de los suministradores chinos, sino que también para actualizar todas las redes que en el continente están ya obsoletas.

En el caso de España es verdad que existe un elevado nivel de penetración de fibra óptica y de 5G, pero hay otros países en que los avances son más modestos.

Las operadoras también insisten en que debería tratarse de un plan de ayudas europeo y no nacional, porque así no se generaría un efecto discriminatorio por país.

España y Alemania

En las últimas semanas se ha debatido el tema de las ayudas en Alemania, aunque de momento el Gobierno germano prefiere no mover ficha a la espera de que se aclare el escenario europeo.

El problema es que los Estados miembros nuevamente están divididos. Mientras que España o Alemania parece que están por la labor de apoyar estas ayudas públicas, pero siempre a nivel europeo, en otros países existe un importante rechazo.

Quienes se oponen a estas ayudas públicas en el seno de la UE creen que estaríamos ante un premio para los países que no hayan hecho los deberes.

En estos momentos, once países, menos de la mitad de los 27 Estados miembros de la UE, han utilizado sus facultades legales para imponer restricciones a los proveedores de telecomunicaciones considerados de alto riesgo, como Huawei y ZTE.

Países del Este

Son mayoritariamente países de Europa del Este con una relación más cercana con Estados Unidos, los que consideran que no tienen que financiar con ayudas públicas a empresas y países que no han movido ficha con Huawei. Pese a las advertencias de la Comisión Europea que se han acentuado en los últimos dos años.

Advierten que también sería un premio para operadores pequeños que ya tienen amortizadas sus redes y que han postergado su actualización no por Huawei, sino simplemente por falta de recursos.

En todo caso, todo el sector advierte que todavía no llegamos a este escenario. Como ha explicado este diario el debate se encuentra ahora mismo en quién debe tener la facultad de bloquear proveedores.

España y Alemania apoyan que sean los propios Estados miembros -y no la Comisión Europea- los que tengan la potestad de decidir cómo y a quién vetar, según manifestaron en la última reunión de los ministros de telecomunicaciones de la UE.

Suministradores de alto riesgo

Aunque en el sector este movimiento es visto como una estrategia de España (y Alemania) para proteger sus relaciones comerciales y estratégicas con Pekín.

E incluso indican que si España tuviese la posibilidad de decidir su postura seguiría siendo la misma: mantener sin ningún tipo de bloqueo a los suministradores chinos como Huawei.

Con todo, dentro de las operadoras prefieren la opción de que la responsabilidad esté en los propios Estados, como una forma de analizar la realidad de cada país y caso a caso. La batalla no ha hecho más que comenzar.