Las conexiones de 5G llegan a las 3.100 millones en todo el mundo y la banda ancha satelital a los 10 millones

Las suscripciones a banda ancha satelital aumentarán de 9 millones en 2025 a 33 millones en 2031, mientras la combinación de fibra, 5G FWA y satélite será clave para la conectividad fija.

El interés en el 6G crece, con los primeros servicios comerciales previstos para 2030 y estándares iniciales esperados entre 2028 y 2029.

El crecimiento del tráfico de datos móviles de subida (uplink) ya supera al de bajada en muchos operadores, impulsado por IA y aplicaciones colaborativas.

Las suscripciones globales de 5G superaron los 3.100 millones en el primer trimestre de 2026, con previsión de llegar a 6.400 millones en 2031.

Las suscripciones mundiales de telefonía móvil 5G superaron la barrera de los 3.100 millones durante el primer trimestre de 2026, según la última edición de junio de 2026 del Ericsson Mobility Report.

El informe destaca además que las ofertas comerciales de network slicing en redes 5G Standalone (SA), el 5G de máxima velocidad y menor latencia- por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones continúan expandiéndose, mientras que -en muchos operadores- el crecimiento del tráfico de datos móviles de subida (uplink) ya supera al de bajada (downlink).

El informe de junio de 2026 actualiza las estadísticas y previsiones del periodo 2025-2031. Así, con 162 millones nuevas suscripciones 5G globales registradas en el primer trimestre de 2026, el total se ha elevado hasta los 3.100 millones.

Durante 2025, se añadieron a nivel mundial alrededor de 660 millones de suscripciones 5G, lo que representó un tercio del total de suscripciones móviles al final del año.

La mayor penetración se registró en Norteamérica, con un 79%; seguida del noreste de Asia, con un 60%; Europa Occidental, con un 54%; y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con un 53%.

Se prevé que, para finales de 2027, el número de suscripciones 5G aumente en 1.200 millones con respecto a finales de 2025, y que supere al 4G como la tecnología de acceso móvil dominante en términos de suscripción nueve años después de su lanzamiento.

El Ericsson Mobility Report prevé además que esta cifra crezca rápidamente y se duplique, alcanzando los 6.400 millones de suscripciones para finales de 2031.

Hasta la fecha, unos 390 proveedores de servicios han lanzado comercialmente 5G, de los cuales más de 90 ya han implementado redes 5G SA. A finales de 2025, las redes 5G gestionaban el 48% de todo el tráfico de datos móviles, una cifra que se prevé que aumente hasta el 85% para finales de 2031.

Se espera que Europa Occidental, Norteamérica, el Noreste Asiático y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) alcancen una adopción de suscripciones móviles 5G cercana o superior al 90% para finales de 2031.

El número de ofertas comerciales de servicios de conectividad diferenciada basadas en network slicing sobre 5G SA que garantizan la calidad del servicio para casos de uso específicos mediante la reserva de "porciones" de la red, sigue creciendo a buen ritmo.

El total aumentó desde el 65% en el informe de noviembre de 2025, al 84% en esta nueva edición de junio, lo que indica que estos servicios están pasando de la fase de adopción temprana a la comercialización generalizada.

"Los patrones de tráfico cambiarán con el salto a la IA física y la transición, desde modelos centralizados en centros de datos, a agentes de IA autónomos y distribuidos, integrados en vehículos, dispositivos y ciudades comúnmente conectados por 5G", afirma Erik Ekudden, responsable de publicación del Ericsson Mobility Report y CTO de Ericsson.

"Las redes móviles ya no se limitan a proporcionar la mejor conectividad posible; se están convirtiendo en una infraestructura inteligente y crítica que satisface diversas necesidades de las aplicaciones. Parte de este cambio se refleja en el continuo aumento de nuevas ofertas comerciales basadas en network slicing sobre 5G SA y en el número de proveedores de servicios que despliegan esta tecnología".

Avance del 6G

El comportamiento cambiante de los usuarios también se refleja en las estadísticas de tráfico de red. El uplink está creciendo más rápido que el downlink para la mayoría de los proveedores, en algunos casos de forma significativa.

Los principales impulsores de esta situación son las aplicaciones de comunicación y colaboración en smartphones, el intercambio de contenido generado por los usuarios y el almacenamiento en la nube.

Según mediciones de tráfico de Ericsson, 43 de 55 proveedores experimentaron una tasa de crecimiento del uplink superior a la del downlink. Los modelos de Ericsson sugieren que el tráfico adicional generado por la IA podría hacer que el uplink en 2031 sea tres veces mayor que en 2025.

El informe también refleja el creciente interés de la industria en el 6G, con debates de estandarización ya en marcha. Las primeras expectativas incluyen tareas como el soporte completo para la comunicación y detección integradas (ISAC), la integración fluida entre redes terrestres y satelitales, y un fuerte impulso a la eficiencia energética, todo ello activado gracias a una arquitectura 6G nativa de IA.

Conectividad fija

Se espera que las primeras especificaciones de 6G implementables concluyan a finales de 2028 o principios de 2029. Además, se prevé que los primeros servicios comerciales 6G lleguen alrededor de 2030, con una adopción posterior que variará según la región y el país.

Al igual que ocurrió con los lanzamientos de 5G, se espera que Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y los países del Consejo de Cooperación del Golfo sean los primeros en adoptarlo.

Por otro lado, en los últimos años se ha producido un crecimiento en las redes satelitales, en particular en las grandes constelaciones de satélites en órbita terrestre baja (LEO). Estas redes satelitales pueden proporcionar múltiples servicios, como conectividad directa a dispositivos e internet fijo de banda ancha.

Para satisfacer las necesidades de conectividad fija de banda ancha a medida que nos acercamos a 2031, la combinación de fibra óptica, 5G FWA (acceso inalámbrico fijo) y tecnologías satelitales será crucial para un mundo cada vez más digital.

Banda ancha satelital

A nivel mundial, se prevé que las suscripciones a banda ancha satelital aumenten de aproximadamente 9 millones a finales de 2025 a unos 33 millones a finales de 2031.

En comparación, se proyectan 350 millones de conexiones FWA en redes móviles para 2031. El número total de conexiones de banda ancha fija de todo tipo alcanzará los 2.000 millones para 2031.