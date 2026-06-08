Orange firma la compra del 50% que no controlaba de MasOrange y anuncia la refinanciación de su deuda

Se estudia la desaparición de la marca MasOrange para operar solo bajo la marca Orange, aprovechando la fortaleza global de la compañía.

Meinrad Spenger seguirá como CEO de MasOrange y se incorpora al Comité Ejecutivo de Orange, reforzando la importancia estratégica de España para el grupo.

La multinacional francesa consolidará íntegramente los resultados de MasOrange en sus estados financieros y planea refinanciar su deuda de 11.000 millones.

Orange ha adquirido el 100% de MasOrange tras comprar el 50% restante a Lorca por 4.250 millones de euros.

Orange ha firmado este lunes la adquisición del 50% de las acciones de MasOrange que ostentaba Lorca, su socio en la empresa conjunta en España. Un movimiento adelantado por EL ESPAÑOL-Invertia el pasado viernes.

El grupo francés ahora posee el 100% del capital de la operadora y consolidará íntegramente los resultados de MasOrange en sus estados financieros a partir de ahora. El grupo además ha anunciado que tiene previsto refinanciar la deuda financiera de la española "a lo largo del tiempo".

Esta operación se produce tras la firma de un acuerdo vinculante con Lorca el 12 de diciembre de 2025, en virtud del cual Orange acordó adquirir la totalidad de MasOrange por un importe de 4.250 millones de euros.

Desde entonces, Orange ha obtenido todas las autorizaciones necesarias para completar la operación, incluida la de la Comisión Europea y las autoridades españolas.

Christel Heydemann, consejera delegada del Grupo Orange, ha indicado que "la adquisición de la totalidad de MasOrange es un paso estratégico de nuestro plan Confía en el futuro y refuerza la posición de Orange en España, nuestro segundo mercado más importante de Europa"

Y ha agregado que "abre el camino a sinergias industriales, operativas y comerciales aceleradas, impulsando una mayor creación de valor. Con la plena propiedad, MasOrange goza de una agilidad total y puede ahora moverse a toda velocidad respaldada por la solidez y la envergadura del grupo Orange".

En tanto, Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange, añadió que "al integrarse plenamente en el Grupo Orange, MasOrange cuenta ahora con una base aún más sólida para el crecimiento futuro. Nos permitirá acelerar nuestro impulso en el mercado español, respaldados por una mayor capacidad de inversión e innovación, así como por la experiencia global".

"Esta es una buena noticia para los consumidores, las empresas y las administraciones públicas españolas, ya que seguiremos ofreciéndoles servicios innovadores y de alta calidad, al tiempo que nos beneficiamos de la solidez industrial y la envergadura del grupo Orange para generar aún más valor en España".

Meinrad Spenger seguirá siendo el CEO de la compañía española y se unirá al Comité Ejecutivo del grupo Orange, "un nombramiento que refleja la importancia estratégica de España para el Grupo".

Tras el cierre de la operación, el grupo tiene previsto refinanciar la deuda financiera de MasOrange a lo largo del tiempo. Este es precisamente uno de los retos que tiene por delante la compañía.

Su actual deuda se sitúa en torno a los 11.000 millones y, aunque el primer trimestre de 2025 renegoció más de 4.000 millones, sigue teniendo un elevado apalancamiento.

FiberCo con Vodafone

En esta línea, MasOrange creó una FiberCo con Vodafone y vendió el 25% de esta compañía al fondo GIC. Una operación que le reportó unos 3.200 millones de euros netos que se destinaron íntegramente al repago de deuda.

El segundo gran reto es recuperar el pulso comercial. Desde que se ejecutó la fusión la operadora ha registrado pérdidas de clientes por el procedimiento de portabilidad, aunque las ha logrado compensar con nuevas altas.

Sin embargo, no ha podido ser inmune a la fuerte guerra comercial que se ha acrecentado en los últimos meses, en especial en sus marcas vinculadas al bajo coste.

Por otro lado, sobre la mesa también está la creación de una RanCo con Vodafone para monetizar sus activos móviles. Una operación similar a la registrada con Vodafone en la FiberCo.

Cambios a medio plazo

De momento, no se esperan grandes cambios en el equipo directivo, ni en el comité de dirección, más que algún ajuste puntual. Ni tampoco en la hoja de ruta. "Solo cambiará la titularidad del dueño", dicen a este diario desde el entorno de la operadora.

Quizás el gran cambio visible que se ponga en marcha será la marca, y la desaparición de MasOrange, para dar paso simplemente a Orange. Spenger dijo hace una semana que se estudiará esta posibilidad.

Algo que -coincide el mercado- sería un cambio lógico para aprovechar el branded global de la operadora de telecomunicaciones francesa.