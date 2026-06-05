Barclays eleva a un 38% el potencial de crecimiento de la acción de Zegona situando el valor de Vodafone en 6.500M

El informe destaca la posibilidad de un comportamiento superior al mercado si se cumplen catalizadores como avances en RanCos, TowerCos y operaciones corporativas.

Barclays prevé que Zegona registre crecimiento positivo de ingresos y altas netas en banda ancha y móvil a partir del ejercicio fiscal que termina en marzo de 2027.

La valoración de Vodafone España supera los 6.500 millones de euros tras la revisión de Barclays, frente a los 4.800 millones actuales.

Barclays eleva el precio objetivo de Zegona Communications de 22,4 a 25 libras, lo que implica un potencial de crecimiento del 38% sobre el último cierre.

Barclays ha elevado un 12% su precio objetivo sobre la acción de Zegona Communications (dueño de Vodafone España) desde las 22,4 libras que recomendaba hasta las 25 libras por acción.

El informe publicado este jueves, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, indica que Barclays ha reiterado su recomendación de "sobreponderar" sobre el valor actual.

La acción cerró este 4 de junio en 18,1 libras, por lo que el nuevo precio implica un potencial de crecimiento del 37% respecto del último cierre en la Bolsa de Londres.

Esto supone otorgar a la compañía, cuyo único activo es Vodafone España, un valor en bolsa superior a los 6.500 millones de euros, frente a los actuales 4.800 con los que cerró la última jornada. Si se suma su deuda nos iríamos a los 9.500 millones de enterprise value (valor de empresa).

La acción de Zegona se ha disparado un 35,7% en lo que va de año desde las 13,5 libras con las que cerró el mes de enero. De esta manera, si se cumplen las previsiones de Barclays estaríamos ante un crecimiento acumulado de más del 70%.

La firma británica justifica la mejora en una expectativa de retorno al crecimiento de ingresos por parte del grupo propietario de Vodafone España para en los próximos dos ejercicios fiscales. El que termina en marzo de 2027 y el que finaliza en el primer trimestre de 2028.

Barclays cree que la compañía volverá a registrar altas netas y crecimiento de ingresos positivos después de varios ejercicios de descensos. Ello tras dos años centrados en estabilizar la base de clientes y el ARPU (ingreso por cliente); crear y completar las joint ventures de fibra con MasOrange y Telefónica; y desapalancarse y amortizar las acciones preferentes del grupo Vodafone.

El banco espera que en el ejercicio que finaliza en marzo de 2027 crezcan las altas netas de contrato de banda ancha y móvil, el ARPU, los ingresos, el Ebitda ajustado y el flujo de caja libre (FCF).

Según las estimaciones del banco, el flujo de caja libre atribuible al accionista (equity FCF) aumentará hasta los 437 millones en el año 2027, apoyado en unas menores cargas por intereses.

El Ebitda crecería hasta los 1.400 millones de euros, mientras que el flujo de caja operativo alcanzaría 847 millones en el año fiscal terminado en el primer trimestre de 2027.

En términos de valoración, la entidad estima que Zegona cotiza con una rentabilidad del 7,9% y ofrece un retorno total al accionista del 6,7% para el ejercicio a marzo de 2027, cifras que aumentarán hasta el 9,9% y el 7,7%, respectivamente, en 2028.

Dichas rentabilidades -dice el informe- son significativamente superiores a las del sector, que cotiza a 6,4% en 2027 y 7,6% en 2028. La compañía cotiza a 6,3 veces enterprise value (EV)/Ebitda, frente a las 7,6 veces del sector, y a 10,6 veces EV/flujo de caja operativo, por debajo de las 12,7 veces del conjunto del sector.

Barclays apunta que, de cumplirse los catalizadores previstos -entre ellos posibles avances en RanCos, TowerCos y operaciones corporativas-, existe margen para un comportamiento superior al del mercado.

RanCo con MasOrange

El consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare indicó a comienzos de año que la gran prioridad de la nueva etapa de crecimiento de Vodafone estaba precisamente en la monetización de su red móvil.

Una operación que pasaba necesariamente por la creación de una RanCo con MasOrange o Telefónica para poner en común sus infraestructuras y dar entrada a un socio financiero que se quede con una parte relevante, pero no mayoritaria, de la nueva sociedad.

Vodafone tiene todavía una deuda cercana a los 3.100 millones de euros y prevé pagar parte de este apalancamiento con esta operación.

El problema es que sus potenciales socios han enfriado unas negociaciones que -en teoría- deberían haberse retomado tras las vacaciones de Navidad. De momento, ninguna de las tres empresas da pistas.

Telefónica y Vodafone

Lo que también se han enfriado son los rumores de fusión entre Telefónica y Vodafone en España. Hace un año comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que las dos compañías se integraran, aunque trabas regulatorias y el precio que pedía Zegona frenó cualquier negociación.

Por contra, la operadora presidida por Marc Murtra se ha centrado en sus otros mercados comprando una compañía de fibra en Reino Unido, Netomnia, y moviendo ficha en Alemania intentando cerrar un acuerdo para compartir redes con Vodafone en este país.