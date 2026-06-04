Telefónica impulsa la inauguración de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia

El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, y el director general de Telefónica en Cataluña, Chema Casas.

Las claves

Las claves Generado con IA Telefónica ha firmado un acuerdo para apoyar los actos del centenario de la muerte de Gaudí, incluyendo la inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia. La colaboración incluye experiencias digitales, contenidos audiovisuales y proyectos tecnológicos para acercar la obra de Gaudí a millones de personas en todo el mundo. Telefónica impulsará el documental 'Sagrada Familia, 7 días antes', que seguirá la cuenta atrás hacia la inauguración y se emitirá en Movistar Plus. El acuerdo forma parte de un plan de mecenazgo empresarial que financia 31 eventos conmemorativos del Año Gaudí.

Telefónica ha firmado un acuerdo de colaboración con la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família para apoyar los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, que incluyen la inauguración de la Torre de Jesucristo.

La compañía, colaboradora habitual de la Sagrada Familia, ha querido intensificar su ayuda para la celebración del que será el acto central de la conmemoración del año Gaudí y que forma parte de un total de 31 eventos, financiados íntegramente a través de un plan de mecenazgo con empresas colaboradoras.

El acuerdo contempla la colaboración de Telefónica en distintas iniciativas vinculadas a la inauguración de la Torre de Jesucristo y a los actos institucionales y culturales previstos durante el Año Gaudí, incluyendo experiencias digitales, contenidos audiovisuales y proyectos tecnológicos orientados a acercar la obra de Gaudí a millones de personas en todo el mundo.

La compañía también impulsará el documental ‘Sagrada Familia, 7 días antes’. Durante los siete días previos a la gran inauguración de la Torre de Jesús y conmemorando el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el documental sigue de manera exclusiva la cuenta atrás hacia el gran evento.

El documental será producido por la productora TBS, propiedad de Telefónica, y se podrá ver en Movistar Plus.

Chema Casas, director general de Telefónica en Cataluña, ha subrayado que "Telefónica reafirma su labor en la preservación y difusión del patrimonio cultural, participando activamente en un proyecto conmemorativo de relevancia en todo el mundo. Desde el firme compromiso de nuestro rol como referencia institucional, avanzamos para convertirnos en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales".