Murtra celebra el "giro de prioridades" de la UE aunque advierte que no se debe perder el foco en la simplificación

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, durante la celebración de la 41ª Reunión del Cercle d'Economia. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Marc Murtra, presidente de Telefónica, pide que la regulación europea se centre en la simplificación y la autonomía estratégica para las empresas. Murtra celebra el cambio de prioridades en Bruselas, pero advierte sobre el riesgo de frenar la simplificación por miedo a errores. Telefónica ve necesario facilitar la escala y consolidación de empresas para competir globalmente, y reclama menos burocracia en la UE. El directivo destaca la importancia de la colaboración público-privada para desarrollar tecnologías y aumentar la competitividad europea frente a EE.UU. y China.

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha asegurado este miércoles que la prioridad de la regulación europea debe ser su simplificación y la generación de autonomía estratégica para las empresas del continente.

Murtra ha intervenido en la tercera jornada de la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra desde el lunes en el Palau de Congressos de Catalunya en la sesión titulada 'IA y soberanía tecnológica europea'.

El presidente de Telefónica ha celebrado además un "giro de prioridades" en los últimos meses a la hora de regular en la Unión Europea, aunque ha advertido que en el tema de la simplificación y la regulación hay que buscar un equilibrio.

En los últimos meses Bruselas ha publicado borradores de la Ley de Redes Digitales (DNA, por su nombre en inglés) y de las Merger guidelines para modificar los procedimientos de las fusiones e integraciones.

Dos normas que Telefónica lleva meses mirando con lupa ya que -en principio- deben reducir burocracia y fomentar que las operadoras de telecomunicaciones (y todas las empresas europeas) ganen escala.

El problema es que las dos regulaciones no han sido del todo bien recibidas por las empresas. En el primero de los casos se considera que no es lo suficientemente agresiva y en el segundo que tiene tantas excepciones que puede terminar opacando el objetivo para la que fue modificada.

En este sentido, en su intervención de este miércoles Murtra ha advertido del riesgo de que la simplificación se frene cuando alguien avise de problemas causados por estos movimientos.

Ha dicho que esto está ligado al "tipo de riesgos" que la sociedad está dispuesta a soportar: si se regula todo, hay costes pero los reguladores quedan cubiertos; en cambio, si se simplifica, hay margen para el error.

Murtra ha pedido que las administraciones europeas trabajen para facilitar la escala y la consolidación de las empresas del continente: "Que se nos deje ganar escalar y que se nos deje consolidar".

Considera que la necesidad de escala es una de las grandes características de la revolución tecnológica actual, y ha añadido que si se quiere desarrollar tecnologías en Europa, se debe poder desarrollar esta escala.

Por otra parte, el presidente ejecutivo de Telefónica ha subrayado la necesidad de que haya colaboración público-privada y acción concertada a la hora de poder escalar.

Ha recordado que el origen de los centros de datos fue financiado por el Departamento de Defensa de EEUU y que China ha creado un monopolio para Huawei, por lo que Europa debe tener una acción concertada, que se puede hacer desde la Unión Europea o desde los países miembros.

Murtra ha puesto sobre la mesa desde su llegada a Telefónica hace casi un año y medio el objetivo de que la operadora sea protagonista de la ola de consolidaciones que deberían producirse en Europa y en especial en el sector de las telecomunicaciones.

No obstante, lleva meses pidiendo a la Comisión Europea menos burocracia y regulación para poder facilitar estas operaciones que -a su juicio- son las únicas que pueden dar competitividad al mercado europeo, frente a Estados Unidos y China.