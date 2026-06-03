Alphabet (Google) eleva a 84.750 millones de dólares su macroampliación de capital para invertir en IA

Los fondos se destinarán a fines corporativos generales y a ampliar la infraestructura de IA y la capacidad de procesamiento global de Alphabet.

La oferta de acciones ordinarias y depositarias aumentó respecto al plan inicial, con cierres previstos para junio de 2026.

La operación incluye ofertas públicas de acciones A y C, colocaciones en el mercado y una inyección de 10.000 millones de dólares de Berkshire Hathaway.

Alphabet (Google) ha elevado a 84.750 millones de dólares su ampliación de capital para invertir en inteligencia artificial.

Alphabet ha incrementado a 84.750 millones de dólares (72.823 millones de euros) el importe de la captación de capital para impulsar sus inversiones en IA, frente a los 80.000 millones de dólares (68.741 millones de euros) anunciados inicialmente por la matriz de Google.

La macroampliación se llevará a cabo mediante ofertas públicas garantizadas de acciones A y C, así como a través de colocaciones en el mercado a lo largo del tiempo y una inyección de 10.000 millones de dólares (8.593 millones de euros) por parte de Berkshire Hathaway.

Alphabet ha anunciado este miércoles que la oferta de acciones ordinarias de Clase A y acciones de capital de Clase C se incrementó a 18.000 millones de dólares (14.467 millones de euros), desde los 15.000 millones de dólares (12.889 millones de euros) anunciados previamente.

Por su parte, la oferta de acciones depositarias se incrementó a 16.750 millones de dólares (14.393 millones de euros), desde los 15.000 millones de dólares (12.880 millones de euros) anunciados previamente.

Se prevé que la oferta de acciones ordinarias de clase A y acciones de capital de clase C se cierre el 4 de junio de 2026, y la oferta de acciones depositarias se cerrará el 5 de junio de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Asimismo, la multinacional tiene previsto realizar colocaciones en el mercado a lo largo del tiempo por importe de hasta 40.000 millones de dólares (34.370 millones de euros) para acciones ordinarias de Clase A y acciones de capital de Clase C y que se espera comience en el tercer trimestre de 2026.

Por último, Alphabet llegó también a un acuerdo para vender 10.000 millones de dólares en acciones a Berkshire Hathaway mediante una colocación privada, que comprende 5.000 millones de dólares (4.295 millones de euros) en acciones ordinarias de Clase A a un precio de 351,81 dólares por acción y otros 5.000 millones de dólares en acciones de capital de Clase C a un precio de 348,20 dólares por acción.

Alphabet tiene previsto utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital para ampliar la infraestructura de IA y la capacidad de procesamiento global.