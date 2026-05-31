EEUU avisa a España: "Los países que eligen proveedores chinos no fiables desincentivan nuestra inversión"

Washington afirma que la presencia global de empresas chinas en telecomunicaciones puede generar dependencias estratégicas aprovechables por el Partido Comunista Chino.

EEUU pide a sus aliados que adopten políticas para excluir a proveedores chinos de redes 5G, cables submarinos, satélites, servicios en la nube y centros de datos.

El Gobierno estadounidense advierte que elegir proveedores chinos como Huawei y ZTE puede desincentivar la inversión de empresas estadounidenses en países como España.

Estados Unidos intensificará la presión sobre la UE y sus socios para que excluyan a proveedores chinos de infraestructuras digitales, especialmente en la próxima cumbre del G7.

El Gobierno de Estados Unidos lanzará una ofensiva ante la Unión Europea (UE) y sus principales socios para que den nuevos pasos en el veto a proveedores chinos de sus infraestructuras digitales.

El objetivo es elevar el tono en la próxima cumbre del G7 que se desarrollará en Evian (Francia) del 15 al 17 de junio. Un encuentro al que ha confirmado su presencia el presidente de EEUU, Donald Trump.

Así se desprende de una carta -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia- enviada por Paul D. Guaglianone, número dos del secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de quince congresistas que pidieron a la Administración Trump que elevara la presión en la UE para acabar con la "amenaza" de China en las redes digitales globales.

En la misiva, Guaglianone (cuya cartera es equivalente al Ministerio de Exteriores español) ha recordado además que su ofensiva diplomática contra proveedores chinos no ha parado y que mantienen permanentemente reuniones con sus aliados.

En estos encuentros -indican- se les recuerda que "los países que eligen proveedores chinos no fiables desincentivan nuestra inversión". Y menciona directamente a Huawei y a ZTE como "proveedores no fiables".

Un verdadero aviso para navegantes para países como España en los que estos proveedores siguen teniendo una gran participación. Desde que comenzaran las presiones de EEUU, hace más de seis años, el peso de Huawei ha crecido en redes 5G españolas y en la propia Administración con contratos clave.

Estos congresistas -con representación transversal del Partido Demócrata y del Republicano- pedían activar todos sus resortes diplomáticos para detener la amenaza para la seguridad que -en su opinión- representan las redes digitales chinas.

Y señalaban directamente a países europeos como Alemania, España, Italia y Suiza, donde -indicaron- suministradores como Huawei siguen ganando cuota de mercado.

Frente a estas demandas, la misiva de respuesta Guaglianone indicaba que "promover redes de telecomunicaciones confiables a nivel mundial es una alta prioridad para la Administración Trump".

Indicó que el Departamento de Estado "está presionando a los gobiernos socios para que seleccionen proveedores confiables de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en lugar de proveedores chinos no confiables, como Huawei y ZTE, y para reemplazar o eliminar gradualmente los equipos chinos existentes en favor de alternativas confiables".

Es así como han reconocido que prevén redoblar los esfuerzos y complementar estas presiones en foros internacionales y mencionan directamente el G7 en 2026, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones en 2027 y "una variedad de otros foros multilaterales y bilaterales".

En el caso del G7, será la gran cita multilateral de este semestre en la que Donald Trump ha anunciado su participación. En ella también estarán los líderes de Francia, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y la Unión Europea.

Este año también han sido invitados India, Corea del Sur, Brasil y Kenia. Pero no estará China, precisamente el país señalado por Estados Unidos con su política de redes digitales "seguras".

Infraestructuras digitales

Es por tanto, el entorno propicio para que EEUU intensifique las presiones y sus socios den un paso más en aislar a las grandes empresas tecnológicas chinas.

Y lo harán no solo en el uso de la tecnología 5G, hasta ahora el caballo de batalla contra empresas como Huawei o ZTE, sino que está relacionado con todas las infraestructuras digitales.

"También instamos a los países a adoptar políticas y regulaciones que excluyan completamente a los proveedores no confiables de sus ecosistemas de TIC, incluidas las redes inalámbricas y 5G, los cables submarinos, los satélites, los servicios en la nube y los centros de datos", dice la misiva remitida a los congresistas por el Departamento de Estado.

Es por ello que las gestiones que se hagan en el G7 son solo una parte de sus movimientos.

Inversión de EEUU

"En nuestros compromisos diplomáticos, subrayamos que la creciente presencia global de las empresas de telecomunicaciones con sede en China aumenta el riesgo de que se formen monopolios de facto en los sectores nacionales de telecomunicaciones y crea dependencias estratégicas que el Partido Comunista Chino (PCCh) puede explotar", indica el número dos de Marco Rubio.

Del mismo modo, advierten a sus socios que elegir proveedores confiables puede atraer nuevas inversiones de EEUU y otras empresas líderes a nivel mundial, "y profundizar una cooperación económica y de seguridad más amplia con los Estados Unidos". Y han enviado un mensaje velado a España, aunque sin nombrar a nuestro país. "Los países que eligen proveedores chinos no confiables desincentivan dicha inversión",

Al mismo tiempo que han recordado que sus expertos (China Watchers) en sus embajadas en todo el mundo amplifican estos mensajes ante los gobiernos anfitriones y el sector privado.

Y concluyen indicando que este trabajo es cada vez más crítico a medida que los países buscan adoptar tecnologías y estándares de Inteligencia Artificial (IA). "El dominio estadounidense sostenido de la IA depende de que los países utilicen infraestructuras digitales, de IA y de TIC seguras y confiables", termina señalando la carta.