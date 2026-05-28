Orange encarrila la compra del 50% que no controlaba de MasOrange tras recibir todas las autorizaciones regulatorias

No se ha decidido aún un posible cambio de marca tras la adquisición, manteniendo una postura pragmática al respecto.

Meinrad Spenger continuará como consejero delegado tras el cierre de la operación, apostando por la gestión continuista y nuevas oportunidades de crecimiento.

La operación permitirá a Orange controlar completamente la mayor operadora española por número de clientes en cuestión de días.

Orange Francia ha encarrilado la compra del 50% que no controlaba de MasOrange tras recibir todas las autorizaciones regulatorias, lo que permite que pasará a controlar completamente la primera operadora española por número de clientes en pocos días.

Así lo ha indicado el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, durante su intervención en el desayuno organizado por el Foro de la Nueva Economía.

Spenger ha dicho que ya han obtenido todas las autorizaciones regulatorias pendientes entre la que se encontraba el dictamen de la Comisión Europea sobre subvenciones extranjeras.

"El acuerdo está firmado ya (desde diciembre), pero ahora esperamos el cierre de la transacción, o sea, la efectividad de la firma. Yo creo que se va a producir en breve, porque todas las principales autorizaciones ya están hechas", ha señalado.

De esta manera, ha indicado que la toma de control definitiva debería producirse en días, como tarde la primera o segunda semana del mes de junio. Se cumplen así los plazos de que la operación se cierre antes de que termine el segundo trimestre.

Además, ha destacado que el interés del socio por hacerse con el 100% del capital respalda la gestión y la estrategia de la compañía. "Yo creo que un socio, después de dos años, tiene ganas de comprar el 100% de capital, pues avala la gestión, avala la estrategia, por lo tanto podemos estar contentos".

Asimismo, ha subrayado la voluntad del equipo de continuar impulsando el proyecto. "Y nosotros estamos con ganas de seguir con este proyecto, porque creemos que hemos creado no solamente un operador de telecomunicaciones que funciona, sino una plataforma tecnológica de crecimiento muy relevante".

Por otro lado, ha incidido en las perspectivas de desarrollo de la compañía: "Tenemos muchas oportunidades".

De hecho, Spenger cerró hace unas semanas su continuidad en la compañía como consejero delegado con el objetivo de realizar una gestión continuista respecto de la entrada de Orange Francia con el 100% del capital.

A comienzos de año, el grupo francés de telecomunicaciones cerró la compra por 4.250 millones de euros del 50% que aún no controlaba de MasOrange -la compañía fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange-, a los fondos de inversión KKR, Cinven, Providence y a accionistas españoles.

El 10 de abril, Bruselas dio luz verde a la parte del antitrust, es decir, que la compra no comporta ningún riesgo para la competencia, lo que allanaba el camino y dejaba prácticamente sellada la autorización.

Es así como solo quedaban detalles técnicos como el dictamen del Reglamento de subvenciones extranjeras (FSR), que debería certificar que tampoco hay riesgo para este apartado.

Una autorización que se produjo hace pocos días y que se suma a la autorización del consejo de ministros que se produjo hace unas semanas.

¿Cambio de marca?

Anteriormente, ya se había producido la autorización de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la cesión del espectro radioeléctrico.

Por otro lado, y en cuanto a un posible cambio de marca tras la operación, Spenger ha señalado que la compañía aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. "No hemos hablado de este tema, no hemos tomado ninguna decisión. Somos pragmáticos", ha explicado.

"También somos pragmáticos y lo vemos, porque MasOrange no es una marca comercial y hoy en día los contenidos en prensa o en redes sociales son súper relevantes para posicionarse en los modelos de inteligencia artificial (IA)", ha añadido.