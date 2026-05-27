Telefónica contribuyó con 22.000 millones al PIB de España, según su informe anual de impacto económico

Telefónica también destaca por su impacto en inclusión digital, medioambiente y gestión del talento, con iniciativas que suman impactos de 17.000, 400 y 14.000 millones de euros respectivamente.

La compañía ayudó a crear más de 652.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) en 2025, lo que supone el 0,83% del empleo en España y el 0,38% en los tres países analizados.

En España, la contribución de Telefónica alcanzó los 22.000 millones de euros, representando el 1,31% del PIB y consolidando su papel como motor económico.

Telefónica generó un impacto socioeconómico de 78.000 millones de euros en 2025 en España, Brasil y Alemania, aportando 45.400 millones al PIB conjunto de estos países.

Telefónica ha generado un impacto socioeconómico de aproximadamente 78.000 millones de euros en 2025 en tres de sus principales mercados, según recoge el informe Contribución socioeconómica de Telefónica 2025.

De esta manera, el impacto en España fue de 38.000 millones; en Brasil de 24.000 millones; y Alemania de 16.000 millones de euros.

Este impacto socioeconómico se traduce en una aportación de 45.400 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de estos países, lo que equivale al 0,56% de su economía conjunta.

Por mercados, Telefónica contribuye con alrededor de 22.000 millones en España (1,31% del PIB), más de 15.000 millones en Brasil (0,78%) y unos 8.000 millones en Alemania (0,18%).

En este sentido, por cada euro de margen operativo bruto generado, Telefónica produce 5,1 euros de contribución al PIB y "consolida así su papel como motor del crecimiento económico en sus principales mercados", dice la operadora.

Del mismo modo, en 2025 la contribución tributaria total (CTT) ascendió a 7.472 millones de euros, 2.360 millones a impuestos soportados y 5.112 millones a impuestos recaudados.

En el caso de España, los impuestos totales soportados llegaron a los 1.131 millones y los impuestos totales recaudados a los 1.912 millones.

De esta manera, por cada 100 euros de cifra de negocio se destinaron 21,1 euros al pago de impuestos, 6,3 a impuestos soportados y 14,8 a recaudados.

En 2025, Telefónica contribuyó a generar 652.010 empleos (directos, indirectos e inducidos) como resultado de su actividad y los gastos realizados fomentando el empleo local mediante compras e inversiones en los diferentes sectores y empresas nacionales.

Es así como el impacto de Telefónica representa el 0,38% del total de las personas ocupadas en los tres países de referencia, porcentaje que alcanza el 0,83% en España.

El informe recoge además otros enfoques como la inclusión digital como eje, en el que destacan iniciativas como el despliegue de infraestructuras en zonas urbanas y rurales, el desarrollo de soluciones accesibles, el impulso de los servicios digitales y la formación en competencias digitales, especialmente para colectivos vulnerables.

El impacto de la inclusión digital, alineado, entre otros, con los ODS 4 (educación de calidad), 9 (industria, innovación e infraestructura) y 10 (reducción de desigualdades), alcanza aproximadamente 17.000 millones de euros.

Otro ámbito en el que las telecomunicaciones tienen una gran capacidad es el de la contribución a la descarbonización y la desmaterialización de procesos y productos, así como para generar tecnologías clave para una mejor monitorización y gestión de recursos naturales y ecosistemas.

Emisiones netas

Telefónica tiene como objetivo alcanzar las cero emisiones netas en 2040 y para ello lleva varios años impulsando soluciones digitales que contribuyen a la eficiencia energética.

Los datos de la compañía indican que su impacto medioambiental se sitúa en torno a 400 millones de euros, en línea con, entre otros, los ODS 12 (producción y consumo responsables) y el ODS 13 (acción por el clima), reforzando el papel de la digitalización como aliada en la transición hacia una economía baja en carbono.

Un tercer ámbito reside en la gestión del talento, cuyo impacto no solo refleja la generación de empleo, sino que también es fundamental en la mejora de las condiciones laborales, en el desarrollo de entornos laborales más diversos, equitativos e inclusivos y en el aprendizaje y desarrollo del talento.

Este ámbito, vinculado entre otros a los ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 5 (igualdad de género), genera un impacto cercano a los 14.000 millones de euros, dice el informe que se ha presentado este miércoles.