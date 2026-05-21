Telefónica registra 25 nuevas patentes y ya supera las 500 con foco en la IA, comunicaciones cuánticas y ciberseguridad

Telefónica impulsa la innovación abierta colaborando con universidades, centros de investigación y socios tecnológicos, reforzando su liderazgo en Europa en tecnologías clave.

En 2025, Telefónica invirtió 1.004 millones de euros en I+D, consolidando su posición como una de las empresas más innovadoras del Ibex 35.

La compañía cuenta con 634 activos tecnológicos registrados, incluyendo patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.

Telefónica registró 25 nuevas patentes en 2025, superando las 500 en total, principalmente en inteligencia artificial, comunicaciones cuánticas y ciberseguridad.

Telefónica registró 25 nuevas invenciones asociadas a solicitudes de patente durante el año 2025, según los datos internos de la compañía de telecomunicaciones a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Esto supone que la operadora gestiona ya una cartera de 500 patentes activas, que corresponden a invenciones registradas en años anteriores y extendidas a aquellos países en los que tienen impacto para su negocio.

La mayoría de las invenciones registradas están relacionadas con innovaciones de última generación como la inteligencia artificial (IA), comunicaciones cuánticas y ciberseguridad.

Esto implica, además, que Telefónica cuenta con 634 activos tecnológicos registrados que abarcan tanto patentes como diseños industriales y modelos de utilidad.

En la nueva era digital, Europa y España llevan varios años de retraso y por debajo de los avances en I+D de China y Estados Unidos. Por otro lado, la UE se ha marcado como objetivo mejorar el acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea busca avanzar en la estrategia para contribuir a la soberanía tecnológica de Europa. Una línea en la que se enmarcan las patentes de Telefónica.

Por otro lado, la compañía tecnológica cerró el año 2025 con una inversión de 1.004 millones de euros dedicados a investigación y desarrollo (I+D).

La inversión realizada en 2025 incluye desde proyectos desarrollados con recursos propios a iniciativas de desarrollo industrial en colaboración con terceros.

Con la inversión en I+D y el aumento de patentes, Telefónica consolida su portafolio de propiedad industrial como uno de los más abultados del sector y se posiciona como una de las compañías más activas dentro del Ibex 35 en cuanto a innovación tecnológica.

La cartera de patentes constituye, además, un indicador de la capacidad innovadora de Telefónica. Su gestión activa permite proteger y valorizar la investigación, impulsar la transferencia tecnológica y colaborar con el ecosistema de innovación.

Este enfoque facilita la transformación del conocimiento en soluciones digitales sostenibles y refuerza el papel de la compañía como motor de desarrollo económico y social, en un entorno marcado por la creciente competencia tecnológica global.

Nuevas redes y servicios

Este modelo refuerza, además, la capacidad de Telefónica para generar tecnología propia y escalarla, al tiempo que avanza en una asignación de la inversión.

Una inversión cada vez más enfocada en la eficiencia, el foco estratégico y la ejecución, priorizando aquellos desarrollos con mayor impacto en el negocio y en las capacidades tecnológicas del grupo.

Del mismo modo, se avanza poniendo el foco en tecnologías clave para el futuro digital. La actividad de Telefónica se orienta a ámbitos estratégicos que -consideran- marcarán la evolución del sector.

Es decir, nuevas redes y servicios de telecomunicaciones, inteligencia artificial (IA) y analítica de datos, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, soluciones digitales para clientes o mejora de la eficiencia operativa.

Innovación abierta

Se refuerza además el desarrollo de una tecnología con innovación abierta para impulsar el ecosistema europeo.

Este modelo de innovación abierta favorece el desarrollo de talento especializado, acelera la transferencia de conocimiento al mercado y refuerza el posicionamiento de Telefónica en Europa en ámbitos tecnológicos clave.

Telefónica desarrolla esta estrategia de innovación en colaboración con universidades, centros públicos de investigación, administraciones públicas y socios tecnológicos.