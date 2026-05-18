Murtra da galones a Emilio Gayo en Telefónica en pleno acelerón del plan estratégico

En el primer trimestre, Telefónica España creció un 2% en ingresos y Ebitda, alcanzando mínimos históricos en la tasa de abandono y récords en accesos móviles y líneas IoT.

Telefónica afronta retos clave en 2026, como la reconfiguración de su presencia internacional, la optimización de operaciones en Alemania y Reino Unido y el mantenimiento del buen desempeño en el mercado español.

El nuevo reparto de funciones entre Murtra y Gayo busca una gestión más horizontal, con Gayo como principal responsable del día a día y la transformación operativa de la compañía.

Marc Murtra ha potenciado el liderazgo público de Emilio Gayo en Telefónica, dándole mayor visibilidad en la presentación de resultados y la ejecución del plan estratégico Transform & Grow.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha consolidado los galones al consejero delegado, Emilio Gayo, en pleno acelerón del plan estratégico, Transform & Grow, lanzado en noviembre de 2025.

Desde su designación en marzo del año pasado, Gayo ha sido uno de los principales apoyos de Murtra en el conocimiento de la compañía, en la elaboración del plan y en la hoja de ruta que se ha marcado desde entonces.

Pero ahora se le ha consolidado un mayor impulso a su figura y un mayor protagonismo público. En la presentación de los resultados del primer trimestre se volvió a incluir la valoración del consejero delegado y no la del presidente. Como ya pasó en mayo y noviembre del año pasado.

De hecho, Gayo volvió a acudir en solitario a la reunión posterior con analistas, sin Murtra. EL ESPAÑOL ha podido saber que ya no hablamos de un hecho aislado sino que de un plan a medio y largo plazo en que el CEO sea la cara visible en los resultados trimestrales de marzo y de septiembre y que el presidente tome el testigo en los semestrales y anuales.

Un cambio respecto a la gestión de José María Álvarez-Pallete, mucho más personalista y que daba poco espacio para la exposición pública de su consejero delegado, Ángel Vilá.

Este diario ha podido saber que esta nueva forma de repartir el trabajo tiene que ver con la gestión del día a día en la que Emilio Gayo está directamente involucrado en la ejecución del plan y en la marcha de la compañía como el principal apoyo de Murtra.

Es un reparto de funciones más horizontal que en estos últimos meses se ha trasladado a toda la organización y que es parte del estilo que Murtra ha querido implantar en Telefónica.

En el caso de Gayo, su mayor protagonismo público también tiene que ver con que es uno de los directivos que más conoce la compañía, ya que cuenta con 22 años en Telefónica, siete de ellos como presidente de España.

Es además quien sentó las bases para que España sea ahora el mercado más pujante de Telefónica, pese a su extrema competitividad y la fragmentación de las ofertas comerciales con el bajo coste ganando cada vez más terreno. Una labor que ha continuado su sucesor Borja Ochoa.

Pero ahora toca acelerar la transformación de la compañía. La presentación de resultados de este primer trimestre reflejó que se comienzan a cumplir los objetivos.

Pese a que la compañía perdió 411 millones de euros por el impacto de las ventas en Chile, Colombia y México, el mercado reaccionó con una subida del 5,7% valorando la mejora de los ingresos, la reducción de deuda y la consolidación del Ebitda.

Telefónica confirmó previsiones, pero es consciente de que quedan cosas pendientes para poder empezar a realizar los cambios profundos que Murtra ha planteado.

El gran objetivo es mejorar todos los parámetros, incluyendo el flujo de caja y el ratio de endeudamiento, para estar preparados para la oleada de fusiones que prepara Bruselas.

Alemania y Reino Unido

Y en este sentido, este 2026 quedan algunos retos por cumplir. El primero es la salida de Latinoamérica, con la venta de Venezuela; para dar paso la reconfiguración del mercado alemán con el acuerdo de sharing con Vodafone, o la compra de 1&1; y la optimización de la adquisición de Netomnia en Reino Unido.

Todo ello sin olvidar el pulso comercial en los principales mercados. En Alemania, la pérdida del contrato de 1&1 ha hecho daño y en Reino Unido hay que equilibrar las pérdidas de 424 millones generadas por el esfuerzo inversor en fibra.

En el caso de España, todo pasa por mantener el buen desempeño marcado este trimestre y en los últimos meses. Telefónica España registró en el primer trimestre del año unos ingresos de 3.233 millones equivalente a un crecimiento interanual del 2%.

El Ebitda ajustado alcanzó los 1.150 millones, también un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la evolución positiva de los ingresos y por los primeros ahorros asociados al plan de reestructuración acordado a finales de 2025.

Telefónica España

La compañía sostiene que el avance de los resultados se apoya en una mayor calidad de la base de clientes y en una propuesta comercial centrada en servicios de más valor.

El ingreso medio por cliente —ARPU— se situó en 91,5 euros, con una mejora secuencial de 1,8 euros. Además, la tasa de abandono —churn— descendió hasta el 0,7%, su mínimo histórico.

En términos operativos, Telefónica España superó por primera vez los 16 millones de accesos de contrato móvil, con un crecimiento interanual del 3%, y rebasó los 25 millones de líneas IoT, multiplicando por cuatro la cifra registrada en marzo de 2025.

Los accesos de banda ancha fija aumentaron por encima del 2% interanual, el mayor crecimiento de los últimos ocho años.