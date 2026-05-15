Digi factura 252 millones de euros en España hasta marzo, un 16% más

Digi sumó más de 586.000 clientes en el trimestre, llegando a 11,4 millones de usuarios totales en España.

La compañía invirtió 119 millones de euros, principalmente en el despliegue de fibra óptica ultrarrápida y la expansión de su red móvil.

Digi facturó 252 millones de euros en España en el primer trimestre de 2026, un 17% más que el año anterior.

Digi ha facturado 252 millones de euros en el primer trimestre de 2026 en España, lo que supone un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes.

La teleco ha registrado un Ebitda ajustado por arrendamientos operativos de 51 millones, registrando un incremento del 47% respecto al mismo trimestre de 2025.

Los gastos operativos en España crecieron un 10,3% en el trimestre, hasta alcanzar los 193,5 millones de euros. La empresa ha explicado que esto se debe a que prestan mayor volumen de servicio en telefonía móvil, así como al desarrollo del negocio.

De esta forma, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado entre enero y marzo fue de 58,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 43,6% respecto a los 40,6 millones de euros del primer trimestre de 2025.

Al respecto, el consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, ha destacado que "estos resultados confirman nuestra capacidad para crecer de manera consistente, lo que nos permite seguir creando valor para nuestros clientes y accionistas. Seguimos impulsando un modelo de negocio que fortalece a España como país puntero en infraestructuras digitales, al tiempo que crea empleo de calidad para el sector, lo que nos llena de gran satisfacción".

Despliegue de fibra óptica

El operador ha invertido un total de 119 millones de euros en los tres primeros meses del año, un 35% más que en 2025, destinados principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas de última generación, y también para la adquisición de espectro de telefonía móvil y la implantación de su propia red de móvil.

Además, ha confirmado que el despliegue de la tecnología XGS-PON de Digi alcanza ya el 95% de la cobertura de red desplegada por la compañía en España. En total, Digi cuenta con una cobertura de fibra SMART que llega ya a más de 14,2 millones de hogares pasados, debido al despliegue de más de 570.000 hogares pasados durante este trimestre.

Por otra parte, el operador ha alcanzado una cobertura de su propia red móvil de más de 900 nodos en servicio, a cierre de este periodo.

Respecto al número de portabilidades, el operador ha registrado su mejor trimestre histórico, con más de 492.000 portabilidades, lo que significa un incremento de más del 22% en comparación con el mismo periodo del año pasado y del 1% frente al trimestre anterior (octubre-diciembre de 2025).

De este modo, la compañía ha sumado a lo largo del primer trimestre más de 586.000 clientes; unos datos que llevan a la compañía a alcanzar más de 11,4 millones de clientes para el conjunto de sus servicios (un 26% más en relación con el año anterior).

En concreto, más de 7,58 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil en marzo, lo que supone un incremento de más de 1,3 millones de clientes en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

Igualmente, Digi ha registrado más de 2,75 millones clientes de fibra en marzo, lo que supone un crecimiento de más de 644.000 clientes respecto al mismo trimestre de 2025 y 867.000 clientes de telefonía fija.

El grupo Digi cerró el trimestre con unas pérdidas netas atribuidas de 16,2 millones de euros), frente a los beneficios de 5,9 millones del primer trimestre de 2025. La facturación del grupo avanzó un 10%, hasta los 582,6 millones de euros.