Anthropic acuerda una ronda que elevaría su valoración hasta los 900.000 millones

En abril, Google se comprometió a invertir 10.000 millones de dólares en Anthropic, con la opción de ampliar la inversión hasta 30.000 millones.

La ronda ha sido codirigida por inversores como Sequoia Capital, Altimeter Capital, Dragoneer y Greenoaks.

La nueva valoración situaría a Anthropic por encima de OpenAI, que alcanzó los 852.000 millones de dólares en su última ronda.

Anthropic ha acordado una ronda de financiación de 30.000 millones de dólares que elevaría su valoración hasta los 900.000 millones de dólares.

Anthropic ha acordado los términos de una ronda de financiación de 30.000 millones de dólares (25.789 millones de euros) que elevaría su valoración hasta los 900.000 millones de dólares (773.699 millones de euros), según avanzó el Financial Times.

Esta operación permitiría colocar a Anthropic por encima de los 852.000 millones de dólares (732 millones de euros) de valoración de su rival OpenAI, una cifra conseguida en la última ronda de financiación completada en marzo con la participación de Nvidia, Amazon y SoftBank.

La ronda ha sido codirigida por los inversores Sequoia Capital, Altimeter Capital, Dragoneer y Greenoaks, según especificaron dos personas con conocimiento de la operación citadas por el rotativo inglés.

El acuerdo se produce apenas tres meses después de que la compañía recaudara 30.000 millones de dólares con una valoración de 350.000 millones de dólares (300.868 millones de euros).

A finales de abril, Google se comprometió a invertir 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros) con la posibilidad de extender esta inversión en 30.000 millones de dólares adicionales en Anthropic como parte de un acuerdo que busca fortalecer la relación entre ambas compañías.