Telefónica pierde 411 millones tras las ventas de Chile, Colombia y México pero eleva sus ingresos hasta los 8.127

La base de accesos de Telefónica alcanzó los 297,9 millones, un 5,3% más que el año anterior, y la cobertura 5G supera el 81% en sus principales mercados.

La compañía redujo su deuda financiera neta en 1.500 millones, situándola en 25.342 millones, y confirmó el dividendo de 0,15 euros por acción para 2026.

A pesar de las pérdidas, los ingresos de Telefónica aumentaron hasta los 8.127 millones de euros, con un crecimiento interanual del 0,8% en moneda constante.

Telefónica registró pérdidas de 411 millones de euros en el primer trimestre por el impacto de las ventas en Chile, Colombia y México.

Telefónica ha registrado unas pérdidas de 411 millones de euros durante el primer trimestre por el impacto de las operaciones de venta realizadas en Chile, Colombia y México.

Según ha comunicado este jueves al mercado, el resultado neto de las operaciones discontinuadas ha reflejado unas pérdidas de 798 millones de euros, mientras que el beneficio neto no ajustado de las operaciones continuadas se situó en los 386 millones.

Un trimestre en el que la operadora de telecomunicaciones española registró crecimiento de los ingresos, del Ebitda ajustado y del flujo de caja operativo, tras reducir la deuda y crecer en clientes.

La compañía presentó en noviembre del año pasado su nuevo plan estratégico ‘Transform & Grow’ y -según ha indicado- sus objetivos comienzan a cumplirse en este primer trimestre del año. Por ello ha confirmado sus previsiones y su hoja de ruta para 2026.

En el primer trimestre de 2026 Telefónica ingresó 8.127 millones, con un crecimiento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes.

Por segmentos, los ingresos procedentes del negocio residencial (B2C) crecieron interanualmente un 1,5% en tipos de cambio constantes, hasta los 4.808 millones, y han representado un 59% del total.

Los correspondientes al negocio de empresas (B2B) se elevaron un 5,7% en tipos de cambio constantes, hasta los 1.932 millones, un 24% del total; y los ingresos del negocio mayorista han caído un 7,4% en tipos de cambio constantes, hasta los 1.387 millones, el 17% restante.

Los beneficios operativos brutos (Ebitda ajustado) alcanzaron los 2.836 millones, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior en términos constantes y un 1,3% más en términos corrientes.

Por su parte, el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos ha subido hasta los 1.375 millones de euros, un 2,4% más en términos constantes y un 1,6% más en términos corrientes.

La deuda financiera neta se redujo en cerca de 1.500 millones de euros, hasta los 25.342 al cierre del primer trimestre, y la ratio de endeudamiento bajó hasta las 2,72 veces. Principalmente por las ventas de Latinoamérica.

Por otro lado, la inversión se situó en 866 millones, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025 en tipos de cambio constantes. Esta cifra ha conducido a una inversión sobre ingresos del 10,7%, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año.

Estos resultados han permitido confirmar la senda de cumplir los objetivos financieros establecidos para el conjunto del año. Es decir, un crecimiento de los ingresos y del Ebitda ajustado del 1,5%-2,5% interanual y un aumento del OpCFaL ajustado por encima del 2% interanual.

Además de una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%, un flujo de caja libre de 3.000 millones y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2028.

Se confirma el dividendo

Telefónica además confirmó el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, pagadero en junio de 2027.

En cuanto al segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción y que ya fue aprobado por los accionistas en la Junta celebrada a finales de marzo, se abonará el próximo 18 de junio.

Por mercados, Telefónica España registró unos ingresos trimestrales de 3.233 millones (un 2% más) y un Ebitda ajustado de 1.150 millones (un crecimiento del 2%).

La operadora consiguió un ingreso medio por cliente (ARPU) de 91,5 euros y una tasa de abandono (churn) que ha bajado hasta el mínimo histórico del 0,7%.

Resultados por mercados

Además, la base de accesos con contrato móvil ha superado por primera vez los 16 millones y las líneas IoT han rebasado los 25 millones, con lo que ha cuadruplicado las cifras de marzo de 2025.

Telefónica Brasil registró unos ingresos y un Ebitda ajustado que aumentaron un 7,4% y un 8,7%, respectivamente, y superó los 117,5 millones de accesos.

Telefónica Alemania registró caídas en los ingresos y el Ebitda ajustado por el efecto de la migración de clientes de 1&1, aunque tuvo una ganancia neta de contrato móvil de 48.000 y mantuvo el churn de O2 en el 1,1%.

En Reino Unido, VMO2 ha realizado inversiones selectivas en la red, en tanto que los resultados financieros están en línea de cumplir las previsiones de 2026.

Número de accesos

Finalmente, Telefónica ha terminado el primer trimestre del año con 297,9 millones de accesos, un 5,3% más que hace un año. Dentro de esta cifra, los accesos correspondientes a la fibra hasta el hogar han aumentado un 8,6%, hasta los 14 millones.

Telefónica ha mantenido su posición de liderazgo global en fibra, con un despliegue de 162,7 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida (+1%), de las que 74,9 millones (+6%) corresponden a FTTH.

Además, Telefónica ya tiene una cobertura 5G del 95% en España, del 98% en Alemania, del 70% en Brasil y del 87% en Reino Unido, para una media del 81% en sus cuatro mercados core.