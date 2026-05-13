MasOrange lanza la filial de ciberdefensa de Orange en España con el objetivo de facturar hasta 115 millones

El mercado español de ciberseguridad alcanzó los 2.300 millones de euros en 2025, con un crecimiento anual del 10%, y más de la mitad de las empresas han sido víctimas de ciberataques recientes.

Orange Cyberdefense España contará con centros en Madrid y Barcelona, contratará a 100 expertos y ofrecerá servicios gestionados de ciberseguridad y soluciones avanzadas de detección y respuesta ante amenazas.

La nueva compañía busca ser líder en seguridad digital para empresas, administraciones públicas y particulares, con una inversión prevista de varias decenas de millones de euros en el país.

MasOrange lanza en España la filial Orange Cyberdefense, con el objetivo de facturar hasta 115 millones de euros y captar entre el 1% y el 5% del mercado nacional de ciberseguridad para 2030.

MasOrange ha presentado este miércoles Orange Cyberdefense, la filial de servicios de ciberseguridad del grupo francés de telecomunicaciones. Un proyecto adelantado por EL ESPAÑOL-Invertia hace una semana.

La compañía espera captar entre un 1% y el 5% del mercado español de la ciberseguridad que llegó a los 2.300 millones en el año 2025. Es decir, unos 115 millones que supone estar dentro de los tres primeros actores de un sector altamente atomizado para 2030.

Orange Francia registró hace una semana esta nueva sociedad, Orange Cyberdefense España SL, una filial dependiente de Orange Cyberdefense global. No obstante, tendrá un modelo de gobernanza compartida con un country manager local.

El objetivo de la nueva compañía es convertirse "en el socio de referencia en seguridad digital avanzada para empresas, administraciones públicas y clientes particulares del mercado español". El gran objetivo es optar a grandes contratos industriales y del sector público con "soberanía española y europea". La inversión en España será de "varias decenas de millones de euros".

De esta manera, representantes de las dos compañías han explicado durante la presentación que esta alianza estratégica con MasOrange, permitirá a organizaciones públicas y privadas "beneficiarse de la experiencia, capacidades tecnológicas y conocimiento operativo de un líder internacional en ciberseguridad".

Del mismo modo, según ha indicado Germán López, COO de MasOrange, todo pasa por centrar la apuesta en el mercado español, promoviendo la formación y los fichajes en el mercado local. El plan es contratar a 100 expertos en España.

Orange Cyberdefense cuenta actualmente con 3.300 profesionales en sus 36 centros de detección de amenazas ubicados en 23 países, y es el primer CERT (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas) privado en Europa.

Orange Cyberdefense España ofrecerá servicios gestionados de ciberseguridad "con la escala, talento, capilaridad territorial, proximidad al cliente, infraestructura de red y tecnología y capacidades digitales de MasOrange en España, generando una propuesta diferencial para empresas y administraciones públicas".

Además del mercado corporativo y público, las soluciones de Orange Cyberdefense en España alcanzarán también al mercado residencial antes de fin de año.

Mercado español

La apuesta por el mercado español forma parte de la estrategia Trust the Future del grupo Orange y refuerza la ambición de Orange Cyberdefense de alcanzar unos ingresos de 2.000 millones de euros en 2030. De esto, aproximadamente 115 millones deberían venir del mercado español.

Los equipos de Orange Cyberdefense España estarán inicialmente ubicados en Madrid y Barcelona, y la entidad contará con un Centro de Seguridad (CyberSOC) local (repartido entre estas dos ciudades) para estar cerca de los clientes y garantizar una vigilancia continua y una respuesta rápida a incidentes digitales.

Este SOC está diseñado para ofrecer una protección escalable y adaptada a las necesidades reales de cada organización independientemente de su tamaño.

Ofrece gestión local ya que se administra en las instalaciones del cliente o en un entorno gestionado por Orange, adaptándose a las necesidades específicas de cada organización.

'Managed Detection and Response'

Un modelo MDR (Managed Detection and Response) que proporciona detección avanzada de amenazas y respuesta rápida a incidentes de seguridad.

Un enfoque modular que permite añadir o quitar funcionalidades, facilitando una evolución progresiva y adaptada a la madurez de la seguridad de la organización.

Tecnología independiente, compatible con diversas herramientas y tecnologías existentes en la infraestructura del cliente. Y -finalmente- control y co-gestión que mantiene el control sobre herramientas y datos, mientras se beneficia del soporte experto de Orange.

Esta propuesta permitirá a las organizaciones españolas responder a los principales desafíos derivados del aumento de las amenazas cibernéticas con una protección aumentada gracias a la escala global de las operaciones de Orange Cyberdefense, dice MasOrange.

Riesgos digitales

Según un estudio de Statista, un 54% de las empresas españolas ha sido víctima de un ciberataque en los últimos años, lo que convierte a España en uno de los países europeos más afectados por este tipo de amenazas.

Se estima que el mercado de ciberseguridad en España alcanzó un valor de 2.300 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 10% anual. El sector público puede generar más de 400 millones de euros en licitaciones relacionadas con la ciberseguridad en los próximos años.