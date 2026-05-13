Glovo acuerda con los sindicatos que su ERE en España se quede en 436 despidos, un 42% menos

Glovo ha regularizado a sus trabajadores tras la 'Ley Rider', pero afronta reclamaciones de la Seguridad Social por 450 millones de euros en cotizaciones y multas.

El ajuste afecta principalmente a localidades medianas y pequeñas, donde la demanda ha caído, pero el servicio se mantendrá con menos personal.

La indemnización será de 37 días por año trabajado, cuatro días más que el mínimo legal.

Glovo ha acordado con los sindicatos reducir su ERE en España a 436 despidos, un 42% menos de lo anunciado inicialmente.

La plataforma de reparto a domicilio, Glovo, ha cerrado con sus sindicatos los detalles de su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará finalmente a 436 repartidores.

Esto supone un 42% menos que los 750 empleados que se habían planteado hace dos meses cuando la compañía anunció un expediente argumentando problemas económicos.

La compañía se compromete a abonar 37 días por año trabajado, lo que supone cuatro días más que el mínimo legal exigido.

Este ERE se lanzó precisamente un año después de que Glovo se adaptara a la 'Ley Rider' y abandonara el sistema de falsos autónomos. Esto le llevó a regularizar a la mayoría de su plantilla que se estima por encima de los 13.000 empleados.

Sin embargo, los sindicatos elevan la plantilla total a los 21.000 trabajadores ya que también se incluyen casi 8.000 personas que operan bajo el modelo de subcontratas.

Un portavoz de la compañía indicó en su momento a este diario que estos despidos eran necesarios para evitar el cierre en más de 60 localidades en diferentes provincias de España. En estas ciudades se mantendrá el servicio, pero con una plantilla mucho más reducida.

Se trata de localidades de tamaño medio y pequeño donde la demanda del servicio se ha reducido de manera notable.

Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la aplicación de Glovo mantiene de momento su operativa habitual.

"Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app", indicaron hace un par de meses.

La historia de Glovo está íntimamente ligada a la de las grandes plataformas de reparto de comida a domicilio. Fue fundada en Barcelona en marzo de 2015 por Oscar Pierre y Sacha Michaud.

Un ejemplo de emprendimiento español, de startup exitosa y posterior unicornio disruptor que desde entonces ha sido el principal actor del mercado.

No obstante, a poco andar, una parte muy importante de sus trabajadores denunció las condiciones de trabajo y la estrategia de la compañía para utilizar falsos autónomos como empleados.

En 2020, el Tribunal Supremo reconoció la laboralidad de la relación de los riders con Glovo obligando a la compañía a contratarles.

Denuncias y multas

Del mismo modo, el ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, impuso la 'Ley Rider', un cambio normativo aprobado en 2021 con el respaldo de los sindicatos y que obligaba a la regularización de todos sus empleados.

Sin embargo, no fue hasta el año 2023 y tras múltiples sentencias y multas que Glovo comenzó la regularización de sus trabajadores. Un proceso que se completó al empezar 2025.

En medio del proceso, la Seguridad Social ha reclamado a la filial española aproximadamente 450 millones de euros por cuotas impagadas y multas relacionadas con el modelo de trabajadores autónomos.