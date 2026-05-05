Vodafone Reino Unido comprará a CK Hutchison el 49% de VodafoneThree por 4.900 millones de euros

La estrategia multimarca de VodafoneThree se mantendrá, y Max Taylor seguirá como consejero delegado con el actual equipo directivo.

La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias bajo la Ley de Seguridad Nacional e Inversiones del Reino Unido.

Tras la operación, prevista para la segunda mitad de 2026, Vodafone será el único propietario de VodafoneThree, el mayor operador móvil del Reino Unido.

Vodafone Group adquirirá el 49% de VodafoneThree a CK Hutchison por 4.900 millones de euros.

Vodafone Group ha llegado a un acuerdo para adquirir a cambio de 4.300 millones de libras (4.900 millones de euros) la participación del 49% de CK Hutchison Group Telecom Holding (CKHGT) en VodafoneThree, la empresa conjunta formada hace un año por ambas operadoras y en la que la británica controla el 51%.

De este modo, tras completar la transacción, que se espera para la segunda mitad de 2026 y que se llevará a cabo mediante la cancelación de las acciones de CKHGT en la joint venture, Vodafone se convertirá en el único propietario de VodafoneThree, el mayor operador móvil del Reino Unido y uno de los proveedores de banda ancha de mayor crecimiento del país.

La finalización de la operación está sujeta a la obtención de las aprobaciones correspondientes en virtud de la Ley de Seguridad Nacional e Inversiones del Reino Unido, relacionadas con la adquisición del 100% de Vodafone.

Max Taylor continuará como consejero delegado de VodafoneThree, con el apoyo del actual equipo directivo.

Asimismo, la estrategia multimarca de VodafoneThree se mantendrá, garantizando la continuidad para los clientes en todas las marcas.

"Un año después de la fusión, el equipo ha logrado un progreso extraordinario, maximizando el potencial de VodafoneThree y aprovechando las importantes sinergias", ha declarado Margherita Della Valle, consejera delegada de Vodafone Group.

De su lado, la compañía con sede en Hong Kong destaca que la operación permitirá monetizar su inversión a una valoración atractiva.

"Esta transacción beneficia tanto al Grupo como a nuestros socios. Genera importantes ingresos en efectivo y materializa un valor sólido para el Grupo a partir de nuestra inversión", declararon Frank Sixt y Dominic Lai, codirectores generales del Grupo CK Hutchison.