La exministra Trinidad Jiménez abandona Telefónica después de una década en la compañía

Las claves

Las claves Generado con IA Trinidad Jiménez abandona la dirección de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica tras diez años en la compañía. La exministra seguirá vinculada a Telefónica como asesora de asuntos corporativos. El relevo se enmarca en la estrategia de transformación de Telefónica, tras la salida de los mercados de Hispanoamérica. Pedro Sánchez defendió que su incorporación a Telefónica no supuso una puerta giratoria ni entrada en el consejo de administración.

Trinidad Jiménez deja la dirección de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica, cargo que ha ocupado durante exactamente una década.

La exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, además de Sanidad y Política Social, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ha abandonado su cargo, aunque continuará vinculada como asesora de asuntos corporativos.

Según ha adelantado Economía Digital y ha confirmado este diario, la exministra ha salido de la dirección del grupo de mutuo acuerdo con los responsables de la compañía presidida por Marc Murtra.

El relevo de Jiménez se producirá en las "próximas semanas" y se enmarca dentro de la estrategia de transformación del grupo español de telecomunicaciones marcada por la salida de los mercados de Hispanoamérica.

Jiménez ocupa el cargo desde febrero de 2016 después de asumir diferentes responsabilidades dentro del PSOE así como en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El propio presidente del Gobierno, cuando era secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, salió a defender su incorporación a Telefónica, donde fichaba como "una trabajadora en la compañía", sin que fuera nombrada "en ningún consejo de administración" ni nada que tuviera "que ver con eso".

Sánchez dijo entonces que se lo había comunicado y que lo respetaba, pero enfatizó que en ningún caso se trataba de una puerta giratoria.