Capgemini cifra su ERE en un máximo de 748 despidos, el 7% de su plantilla en España

El proceso se desarrollará bajo un marco de diálogo y negociación, cumpliendo la normativa laboral vigente.

La compañía argumenta que el ajuste responde a la aceleración del cambio tecnológico y la necesidad de adaptar sus capacidades organizativas.

Capgemini ha iniciado un proceso de despido colectivo en España que podría afectar hasta 748 empleados, el 7% de su plantilla en el país.

La consultora tecnológica francesa Capgemini ha comenzado el procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España, anunciado el pasado 10 de abril.

Y ha puesto cifras al proceso de salidas colectivas. La compañía ha indicado que en su "escenario máximo" podría afectar hasta 748 puestos de trabajo, aproximadamente un 7 % de la plantilla de la compañía en el país. Un equipo compuesto por un total de 11.000 personas.

"Como se comunicó previamente, y de conformidad con la legislación laboral aplicable, Capgemini ha iniciado formalmente un proceso de reestructuración dando comienzo hoy (este jueves) al periodo de consultas legalmente establecido".

"Este proceso se desarrolla en un contexto marcado por la aceleración del cambio tecnológico, la evolución de las necesidades de los clientes y la necesidad de adaptar las capacidades organizativas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la compañía a medio y largo plazo", explica la consultora.

El procedimiento, en su escenario máximo, podría afectar hasta 748 puestos de trabajo en España, lo que representa aproximadamente un 7 % de la plantilla de la compañía en el país, compuesta por alrededor de 11.000 personas.

"El proceso se llevará a cabo en un marco de diálogo constructivo y negociación de buena fe, con pleno respeto hacia las personas potencialmente afectadas y en estricto cumplimiento de la normativa laboral aplicable”, concluyen.

Este anuncio se produce después de que en enero la compañía presentase a los representantes de la plantilla en Francia un plan de adaptación que podía suponer la supresión de hasta 2.400 empleos, un 7 % de la plantilla en el país.