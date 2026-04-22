Murtra ante 700 directivos de Telefónica: “No vamos a esperar al futuro. Vamos a construirlo”

Las claves

Las claves Generado con IA Marc Murtra, presidente de Telefónica, reunió a 700 directivos en Madrid para impulsar la ejecución del plan estratégico Transform & Grow. Murtra destacó la importancia de actuar con rapidez, asumir riesgos y pasar de la estrategia a la acción para transformar la compañía. El presidente remarcó la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y consolidar el sector en Europa para mejorar competitividad. Telefónica apuesta por liderar el acceso seguro y fiable a tecnologías digitales, reforzando la innovación, la ciberseguridad y el talento como ejes de crecimiento.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha reunido en el Movistar Arena de Madrid a cerca de 700 directivos del Grupo para activar la ejecución del plan estratégico Transform & Grow, en el primer gran encuentro interno desde su llegada a la presidencia en enero de 2025.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Murtra ha insistido en que la transformación de Telefónica depende de decisiones concretas y de la capacidad de los directivos para actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar sin dilaciones en el marco del plan estratégico.

En relación a los desafíos de la compañía ha indicado que “no vamos a esperar al futuro. Vamos a construirlo”.

El presidente de Telefónica ha situado la cultura como palanca central del cambio, apelando a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

El enfoque del encuentro ha girado en torno a pasar de la estrategia a la acción, con un mensaje claro: la transformación no se mide por los planes, sino por lo que la compañía hace cada día.

“Queremos ser la puerta de acceso a las tecnologías digitales para millones de personas, empresas e instituciones: una puerta fiable, segura y que no falle”, ha dicho.

Murtra ha reconocido que Telefónica cuenta con activos diferenciales —escala, red, talento y capacidades tecnológicas—, pero ha advertido de la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales.

El objetivo estratégico se mantiene: convertir a Telefónica en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, reforzando su papel como infraestructura crítica y socio tecnológico de referencia.

Ha reiterado las cinco prioridades del plan: avanzar en la consolidación y liderazgo en Europa, reforzar la innovación y competitividad, mejorar la propuesta de servicios, impulsar una gestión más rigurosa y fortalecer el rol institucional de la compañía.

En este contexto, ha defendido la consolidación del sector en Europa como una condición necesaria para ganar escala, inversión y competitividad frente a otros grandes bloques tecnológicos globales.

El presidente de Telefónica ha subrayado además el impacto acelerado de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, situando a Telefónica como un actor clave para garantizar un acceso seguro, fiable y de calidad a la digitalización.

La jornada se ha diseñado como un evento global, con intervenciones en inglés y español y retransmisión en streaming para toda la plantilla, en línea con el objetivo de implicar a toda la organización en el proceso de transformación.

El encuentro ha tenido lugar en el Movistar Arena, un espacio ligado históricamente a la compañía, donde Telefónica no solo aporta marca sino también tecnología, conectividad y experiencias digitales para clientes.

Tras la intervención inicial de Murtra, el consejero delegado, Emilio Gayo, ha centrado su mensaje en cómo aterrizar la estrategia en resultados operativos y acelerar su ejecución en los mercados.

Los responsables de los principales mercados —España, Brasil, Alemania y Reino Unido— han coincidido en que el liderazgo exige transformación continua, excelencia operativa y adaptación de los modelos de negocio.

Telefónica Tech y el área de Innovación han puesto el foco en el desarrollo de nuevas capacidades en ciberseguridad, inteligencia y servicios digitales de alto valor como motores de crecimiento futuro.

Las áreas de People, Regulación y Finanzas han completado la visión de ejecución, subrayando el papel del talento, el entorno regulatorio y la disciplina financiera como pilares para sostener el plan estratégico en ejecución y resultados tangibles en todos los mercados”.