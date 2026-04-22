Deutsche Telekom estudia fusionarse con T-Mobile para crear la mayor teleco del mundo

La entidad combinada podría cotizar en Estados Unidos y Europa y requeriría respaldo político en Alemania y Estados Unidos.

Deutsche Telekom posee cerca del 53% de T-Mobile, mientras que el resto pertenece a inversores institucionales como SoftBank y grandes gestoras.

La operación implicaría la creación de una sociedad holding que lanzaría una oferta en acciones sobre ambas compañías.

Deutsche Telekom estudia fusionarse por completo con su filial estadounidense T-Mobile, lo que crearía la mayor teleco del mundo.

Deutsche Telekom está considerando una combinación total con su filial estadounidense T-Mobile, una operación que crearía un grupo multinacional de telecomunicaciones y se convertiría en la mayor operación pública de fusiones y adquisiciones de la historia, según informa Bloomberg.

El proyecto contempla la creación de una sociedad holding, que lanzaría una oferta en acciones sobre ambas compañías, según las fuentes consultadas por la agencia.

Deutsche Telekom ya es el mayor accionista de T-Mobile, con una participación cercana al 53%, mientras que el resto del capital está en manos de inversores institucionales como SoftBank, así como grandes gestoras como Vanguard, BlackRock, T. Rowe Price o State Street.

La entidad resultante podría buscar una doble cotización en Estados Unidos y en una gran bolsa europea, y, eventualmente, estructurarse fuera de Alemania, siguiendo precedentes como el de la fusión entre Praxair y Linde.

La operación requeriría respaldo político tanto en Berlín como en Washington. El Estado alemán, a través del banco público KfW, posee cerca del 28% de Deutsche Telekom, lo que le otorga capacidad de veto sobre decisiones estratégicas.

Las citadas fuentes aseguran a Bloomberg que no existe garantía de que la operación prospere, dado que ambas compañías han explorado fórmulas similares en el pasado sin llegar a materializarlas.