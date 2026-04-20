Izertis adquiere ACKStorm y Sade en su estrategia de crecimiento inorgánico

La integración de Sade reforzará la posición de Izertis en sectores industriales, energéticos y de infraestructuras críticas.

Izertis ha adquirido el 100% de las compañías ACKStorm y Sade para fortalecer su estrategia de crecimiento inorgánico.

La consultora tecnológica española Izertis ha adquirido el 100% de la compañía catalana ACKStorm y de la consultora madrileña Sade, en línea con su estrategia de crecimiento inorgánico, tal y como ha informado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores este lunes.

En el caso de ACKStorm, se trata de una empresa especializada en cloud-native, con los "máximos reconocimientos" de los grandes hiperescalares del mercado (Google y AWS) y una trayectoria "consolidada en proyectos complejos" de transformación cloud.

"Esta operación permitirá reforzar el perfil de Izertis como socio de referencia en proyectos de modernización, operación gestionada e infraestructuras preparadas para inteligencia artificial, en línea con su objetivo de ganar escala internacional", ha señalado la firma.

Por su parte, la incorporación de Sade reforzará su posicionamiento en el ámbito industrial y energético, así como en sectores vinculados a infraestructuras críticas y transición energética, donde crece la demanda de soluciones tecnológicas especializadas. Ambas integraciones se enmarcan en la estrategia de crecimiento de Izertis, que combina orgánico e inorgánico, dentro de la hoja de ruta marcada por su 'Business Plan 2030'.

Con estas operaciones, según ha declarado el presidente y consejero delegado de la compañía, Pablo Martín, "no solo suman capacidades tecnológicas de vanguardia, situándose en primera línea de posicionamiento con hiperescalares a nivel internacional, sino también incorporan clientes estratégicos, ganando confianza de mercado y relaciones de largo recorrido, con carteras ya consolidadas en distintos sectores como el industrial, el energético, el asegurador o el financiero".

"ACKstorm y Sade ayudarán, por tanto, a ganar dimensión, dando a Izertis una mayor fortaleza en aquellos mercados internacionales en los que queremos seguir creciendo", ha añadido.

ACKstorm, fundada en Barcelona en 2002, cuenta con las acreditaciones 'Premier Services Partner' y 'Managed Service Provider' (MSP) en AWS, así como con la doble condición de 'Premier Partner' y 'Managed Service Provider' en Google Cloud, un aval que refuerza su perfil como socio cualificado para proyectos de transformación, modernización y operación multicloud.

Múltiples sectores

Asimismo, trabaja para múltiples sectores como banca, energía, retail, industria, salud, telecomunicaciones o sector público, con una propuesta apoyada en tecnologías cloud-native, Kubernetes y open source, y con un enfoque orientado a mejorar la eficiencia operativa, la seguridad, la escalabilidad y la capacidad de evolución de las infraestructuras.

Fundada por Fernando Benito y Juan Carlos Moreno, la empresa cerró 2025 con una facturación de 16 millones de euros, cuenta con presencia en Barcelona y Madrid y una plantilla cercana a los 50 profesionales. Para Fernando Benito, consejero delegado de ACKstorm, "el mercado cloud demanda cada vez más socios capaces de combinar estrategia, ejecución, operación y especialización técnica".

"ACKstorm ha demostrado esa capacidad durante años", ha destacado, indicando que con Izertis dan "un paso que refuerza su ambición: escalar el modelo de la firma, ampliar su alcance y ofrecer todavía más valor en proyectos de transformación tecnológica complejos".

De su lado, Sade, fundada en 2003 y con sede en Madrid, es una compañía especializada en la provisión de servicios profesionales de tecnologías de la información (IT) y en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación digital de las organizaciones, operando en sectores como el industrial, seguros, banca, turismo, logístico o farmacéutico.

Dirigida por sus fundadores, Iván Gallardo y Sergio Álvarez, se ha consolidado como un partner tecnológico del ecosistema Microsoft gracias a un enfoque boutique basado en "la cercanía con el cliente, la calidad técnica de sus equipos y una firme apuesta por la innovación", a la que destina más del 30% de su actividad.

En 2025, Sade registró unos ingresos de 4,11 millones. En el ámbito industrial, cuenta con conocimiento del mercado de 'Oil & Gas', distribución de gas y petroquímica, "reflejo de más de 15 años de colaboración con empresas del sector en el desarrollo de soluciones críticas para la operación de plantas y redes energéticas en todo el mundo".