Telefónica lanza un servicio de drones pilotados en remoto que puede prevenir incendios y vigilar infraestructuras críticas

El servicio ya se utiliza en proyectos como la prevención y monitorización de incendios forestales en Cuacos de Yuste (Cáceres), en colaboración con la Junta de Extremadura.

Los drones pueden ser operados a distancia sin desplazar personal y ofrecen transmisión de vídeo en tiempo real y análisis mediante inteligencia artificial.

El sistema permite vigilancia de infraestructuras, prevención de incendios y gestión de emergencias gracias a la conectividad 5G y estaciones automatizadas.

Telefónica lanza T_Space, un servicio comercial de drones pilotados en remoto para empresas y administraciones.

Telefónica ha lanzado su servicio comercial de operaciones aéreas de drones conectados para empresas y administraciones.

La operadora agrupa su nuevo servicio bajo la marca T_Space, una división que opera en el Centro Nacional de Supervisión y Operación (CNSO) de Telefónica en Aravaca.

El servicio permite desarrollar casos de uso y proyectos comerciales en sectores como los de la industria, la energía, la logística o las administraciones públicas.

En este último caso, es particularmente útil para gestionar emergencias o la protección del medio ambiente.

Las ventajas de los vuelos de drones pilotados en remoto se pueden aplicar también a la vigilancia, la inspección de infraestructuras o la prevención de incendios.

El servicio cuenta con una docena de pilotos de drones y personal de apoyo para poner en el aire drones conducidos de forma remota.

Telefónica ofrece el servicio de extremo a extremo (End-to-End) basado en las capacidades tecnológicas y operativas de la compañía como compañía de telecomunicaciones.

Supone un cambio en el modelo actual de operación de drones, con pilotos desplazados físicamente a cada misión, la necesidad de solicitar permisos ad hoc y de realizar evaluaciones previas del entorno que dilatan en el tiempo el lanzamiento de la misión.

Es así como Telefónica resuelve la necesidad de empresas y administraciones con un paquete integral con infraestructuras, pilotos propios, conectividad y autonomía de los drones.

Reunión de los pilotos de los drones conectados en remoto de Telefónica Telefónica

En el espacio T-Space, ubicado en el CNSO en Aravaca, pilotos profesionales de Telefónica operan los drones de forma segura a distancia.

Para ello se despliega la tecnología Drone-in-a-Box (nido de drones), con estaciones automatizadas de despegue, aterrizaje y recarga.

Esto permite tener los drones preparados en el lugar de la misión para entrar en acción de forma inmediata sin necesidad de desplazar a una persona al lugar.

Para ello es fundamental la red de 12.000 emplazamientos de torres móviles que tiene Telefónica en todo el territorio. Potencialmente, cada uno de estos sites puede operar como una estación base de drones.

Otra de las claves es la conectividad 5G de Telefónica, que hace posible los vuelos de larga distancia, el control continuo del dron y la transmisión de vídeo en tiempo real gracias a la alta velocidad y la baja latencia de esta red que ya llega a cerca del 95% de la población,

Finalmente, la red de Telefónica permite un despliegue de nodos de edge computing con garantías para la transmisión segura y el análisis en tiempo real de las imágenes captadas desde los drones conectados.

La red 5G de Telefónica permite incorporar capacidades como el network slicing, de cara a priorizar las comunicaciones; la solución computer vision, que facilita un análisis avanzado de imágenes y datos en tiempo real con Inteligencia Artificial (IA), y el entorno de APIs de planificación y conectividad (open gateway), para vuelos seguros y optimizados.

El servicio ofrecido desde Telefónica Empresas comprende además la gestión integrada en la que se incluye la tramitación de los permisos de vuelo según proyecto, la conectividad 5G, la capacidad de analítica de vídeo reforzada con IA, el control en remoto de los drones desde el CNSO gracias a pilotos especializados y el suministro, la instalación y el mantenimiento de los drones, según las preferencias de cada cliente.

Centro de control de uno de los drones remotos de Telefónica. Telefónica

El servicio -la gestión de los permisos requeridos- se ofrece bajo dos modalidades. La primera es 'Flight as a Service', dirigida a clientes que ya poseen el dron y necesitan que Telefónica se encargue de la operación de vuelo desde T_Space.

Y la segunda es 'Drone as a Service', una solución con la que además se proporciona al cliente el equipo, sus sensores y el procesamiento de la información.

Para el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa,"Telefónica es el primer operador capaz de ofrecer un servicio integral de drones en remoto dentro de España, un servicio extremo a extremo en el que se integra hardware, conectividad, analítica, permisos, plataforma y operación".

"Aportamos la mejor conectividad 5G y las últimas tecnologías, asumimos la complejidad operativa y técnica requerida, para que las empresas y administraciones de este país dispongan de la ventaja diferencial de nuevos servicios adaptados a sus necesidades y basados en una gestión de drones autónoma, segura, rigurosa y eficiente".

Cuacos de Yuste

Para Sergio Sánchez, director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, este servicio demuestra la capacidad de Telefónica de operar en tiempo real sobre una infraestructura de telecomunicaciones con cobertura y capilaridad por todo el territorio nacional, tanto en puntos urbanos como en ámbitos rurales a los que no llegan otros operadores".

"Gracias a nuestra red y a nuestras capacidades tecnológicas y operativas diferenciales, ya estamos desarrollando proyectos que demuestran la aplicación y el valor añadido de este espacio y estos servicios únicos”.

Entre los primeros proyectos de Telefónica, cabe destacar el desplegado en Cuacos de Yuste (Cáceres) en colaboración con la Junta de Extremadura.

Consiste en un sistema avanzado de prevención, monitorización, detección y respuesta temprana ante incendios forestales. Ante la detección de un foco de calor, los bomberos forestales contactan con los pilotos de T_Space de Telefónica para que lancen en remoto el vuelo del dron situado en el nido de drones en Cuacos de Yuste.

Centro de control de T_Space Telefónica

En pocos minutos, el dron se pone en marcha y vuela al punto donde se ha detectado un foco de calor, transmitiendo las primeras imágenes a los bomberos mediante 5G. Con esta rápida respuesta, los bomberos determinan si hay que desplazar efectivos a la zona y deciden si el dron vuelve al nido o se queda monitorizando el lugar.