Digi reduce un 13% el robo de líneas móviles en el primer trimestre y Telefónica duplica las altas por portabilidad

El mercado premia las ofertas simples y la concentración en pocas marcas, favoreciendo a operadoras con propuestas claras frente a las que tienen múltiples enseñas.

Vodafone y MasOrange registran las mayores pérdidas: Vodafone perdió 94.000 líneas móviles y MasOrange 170.000 en el primer trimestre de 2026.

Digi sigue liderando en robo de clientes móviles, pero ralentiza su crecimiento, con un 13% menos de portabilidades netas respecto al mismo periodo de 2025.

Telefónica ha duplicado sus altas netas por portabilidad móvil en el primer trimestre, alcanzando 57.000 líneas frente a las 29.000 del año anterior.

La guerra de la portabilidad de las operadoras de telecomunicaciones ha cerrado el primer trimestre con Digi y Telefónica como los grandes ganadores. Aunque con matices.

Los datos en poder de las compañías, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, mantienen la tendencia del último año, aunque se acentúa la ganancia de clientes en Telefónica y se ralentiza la de Digi.

Las cifras, que deben ser confirmadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), indican que la operadora -dirigida por Borja Ochoa en España- ganó 57.000 líneas móviles netas bajo el procedimiento de portabilidad, es decir las líneas que arrebatan a sus competidores.

Esto supone duplicar las 29.000 que ganaron en el primer trimestre del año pasado. Por su parte, en fijo -líneas de internet en el hogar- entran en cifras positivas. Entre enero y marzo del año pasado perdieron 17.000 clientes y este primer trimestre ganaron 1.600.

En el caso de Digi, sigue liderando con comodidad el robo de clientes, pero bajando el ritmo. Entre enero y febrero sumó 200.000 portabilidades netas en móviles, aunque con una ralentización del 13% frente a igual periodo del año anterior.

Esto significa que robó 26.000 líneas móviles menos de manera neta (las que gana menos las que le quitan) frente al primer trimestre del año pasado.

En portabilidad fija registró 62.000 líneas frente a las 53.000 de enero a marzo de 2025. Y en la suma de los dos parámetros el retroceso total fue del 6,5%.

En cuanto a Vodafone, se produce un efecto distorsionador. En términos reales se registra una pérdida neta de 94.000 líneas móviles durante el primer trimestre, lo que supone más que duplicar las 44.000 que se dejaron hace un año.

Pero si se incluye a Finetwork en los datos del año pasado, cuando todavía no se incorporaba oficialmente a la compañía de Zegona, la caída es similar: desde las 87.000 a las 90.000. En tanto, en líneas fijas Vodafone perdió 11.000, por las 8.000 de hace un año.

Otra de las grandes novedades este trimestre es la caída de Avatel, la quinta operadora por número de clientes registró una pérdida neta de 18.000 líneas móviles en el primer trimestre de este 2026. En igual periodo del año pasado ganó 2.200.

MasOrange sigue siendo también la más perjudicada. Se deja 170.000 líneas móviles (frente a las 150.000 de hace un año) y 62.000 fijas (ante las 53.000) de igual periodo del año anterior.

La portabilidad en el sector de las operadoras de telecomunicaciones refleja el 'robo' de clientes a los competidores, aunque la cifra total de contratos que reportan las operadoras también incluye nuevas altas o líneas adicionales de un mismo usuario.

Es así como, pese a que algunas compañías reportan portabilidades netas como MasOrange o Vodafone, cuando publican sus cifras operativas trimestrales reflejan ganancia de clientes.

Pulso comercial

En cualquier caso, la portabilidad suele ser sinónimo de pulso comercial. Y en el caso de las cifras del primer trimestre de 2026, mantienen la tendencia de 2025.

El año pasado Digi volvió a ser la que más ganó con 739.000 portabilidades móviles netas en todo 2025, aunque en el primer trimestre ha marcado una tendencia hacia la baja.

En tanto, Telefónica registró en 2025 su récord histórico de portabilidades móviles en España con 200.000 líneas más, quintuplicando el resultado positivo de 2024 de 40.000 altas.

Un año en el que MasOrange perdió medio millón de líneas por portabilidad y Vodafone se dejó 220.000 líneas.

Concentración del mercado

En cualquier caso, estamos ante movimientos que anticipan tendencias. Por un lado, el robo de clientes no para y, pese a que en la segunda parte del año pasado se experimentó una ralentización, en el comienzo de 2026 ha vuelto la tensión comercial.

Una tensión comercial que se sitúa en dos polos: el alto valor, con Telefónica ganando líneas convergentes y con televisión a sus rivales; y el bajo valor, con Digi como principal actor, ganando y arrebatando clientes de coste reducido a la competencia.

Y la segunda gran tendencia es que el mercado está premiando ofertas simples y una concentración en pocas marcas. Así, las operadoras que cuentan con pocas enseñas generan más portabilidades que aquellas que disponen de una amplia oferta con diferentes propuestas, las cuales muchas veces se solapan y entran en conflicto entre sí.