Murtra se marca como objetivo fortalecer la presencia de Telefónica en Defensa a la espera de las fusiones en la UE

Murtra subraya la necesidad de operadores fuertes en Europa y respalda la consolidación del sector para aumentar la inversión y la competitividad tecnológica.

La empresa centra su hoja de ruta en innovación, mejora de servicios al cliente, expansión de redes de fibra y 5G, y disciplina financiera para 2026.

Telefónica avanza en su estrategia de consolidación en Europa, destacando la reciente compra de la británica Netomnia para reforzar sus capacidades de red.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, prioriza fortalecer la presencia de la compañía en el sector de Defensa, especialmente en ciberseguridad y software.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra ha comparecido ante la Junta General de Accionistas de la operadora por segunda vez desde que en febrero del año pasado asumió la dirección.

Y lo ha hecho poniendo en el foco los principales ejes de su gestión para este 2026 en el que destacó su intención de fortalecer la presencia de Telefónica en "productos de Defensa"

Murtra se refiere principalmente a productos tecnológicos y digitales vinculados a la industria de la Defensa como la ciberseguridad o el software.

Un sector en el que el Gobierno anunció una inversión de 10.471 millones de euros para 2025, aunque muchos de estos programas han comenzado a desarrollarse este 2026. De ellos, al menos 3.260 millones se destinaron solo a ciberseguridad.

La compañía ya había manifestado su interés de participar en esta industria con diversas iniciativas, pero hasta ahora el presidente no la había situado como uno de los ejes del crecimiento de Telefónica.

Y la ha situado al mismo nivel que la mejora de la experiencia del cliente apoyada en la Inteligencia Artificial (IA); ampliar las redes de fibra y 5G en sus mercados core; incrementar capacidades de fibra de 10 gigabits en España y Brasil; integrar soluciones de ciberseguridad y club en B2B; y profundizar en simplificación y optimización de costes.

La compañía se marca esta hoja de ruta a la espera de fusiones y de que la Unión Europea flexibilice la norma para la integración del sector.

De hecho, las integraciones son el primer eje de su plan estratégico presentado el pasado mes de noviembre.

Murtra ha recordado que Europa necesita operadores fuertes, con capacidad de inversión, con escala suficiente y con visión estratégica.

"Compartimos con las autoridades europeas la apuesta por la consolidación para construir una Europa más fuerte. El momento es ahora", ha indicado.

Y ha agregado que "la fragmentación del mercado europeo limita la escala, reduce la inversión en tecnología y dificulta la innovación. El mundo tecnológico no es de dos. Es de tres. No es solo China y Estados Unidos, es también Europa".

Compra de Netomnia

"Apostamos por la consolidación en los mercados clave y avanzamos en la ejecución de nuestra estrategia de desinversión en Hispanoamérica". Y ha recordado la compra de la britámica Netomnia como un ejemplo de esta estrategia.

"Una operación que fortalece nuestra presencia en uno de los mercados más relevantes de Europa, y refuerza nuestras capacidades de red de nueva generación", ha advertido.

Respecto del segundo eje, crear una compañía más innovadora y competitiva, ha indicado que se han simplificado estructuras obsoletas y que han reforzado el talento. "Nuestro compromiso con la innovación se traduce en capacidades tecnológicas concretas".

Tecnología crítica

En cuanto al tercer eje, más y mejores servicios para los clientes, ha dicho que su compromiso es ofrecer el mejor acceso a la tecnología: "Más red, más calidad, más capacidad. Y en el centro de esta transformación están nuestros clientes. Tienen que ser el centro de nuestra actividad".

En el cuarto eje, ser una referencia institucional de España en Europa, recordó que Telefónica es una empresa que gestiona tecnología crítica. "Pero también somos un activo estratégico para España y para Europa. Somos motor económico, cohesión social e infraestructura crítica".

Finalmente, en el quinto eje, la gestión financiera "rigurosa y eficaz", ha dicho que la transformación solo es creíble si se ejecuta con disciplina. "Nos comprometimos a cumplir el guidance financiero. Y lo hemos cumplido".

Objetivos financieros

"Dirigir una compañía como Telefónica requiere disciplina absoluta en los objetivos financieros. Gestionar con rigor significa anunciar poco y ejecutar mucho. Solo así somos coherentes ante los mercados y ante nuestros accionistas", ha dicho.

¿Resultados? Murtra ha indicado que se ha simplificado el perímetro, se ha reducido complejidad y fortalecido el balance. "Hoy, Telefónica es estructuralmente más sólida. El resultado contable incluye impactos extraordinarios derivados precisamente de esa transformación".

"Pero el desempeño operativo muestra la fortaleza real del negocio. Hemos pasado de la intención a la ejecución. Los procesos de transformación requieren tiempo, pero en este año hemos pasado de la promesa al cumplimiento. Telefónica cumple y cumplirá y vamos a mantener este compromiso en 2026", ha indicado.

Y ha concluido indicando que su plan a cinco años ya está construyendo una compañía más fuerte, eficiente, rentable y disciplinada. "Más preparada para competir globalmente".