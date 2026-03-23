CCOO defiende a Escribano en Indra y critica que Moncloa "cuestione decisiones" tomadas por "instancias públicas"

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, en un encuentro con el ecosistema de la defensa español. Indra

Las claves nuevo Generado con IA CCOO defiende la actual dirección de Indra y critica que se cuestionen decisiones y liderazgos impulsados por instancias públicas. El sindicato considera inaceptables los movimientos que generan inestabilidad y debilitan la institución dentro de la compañía tecnológica. CCOO destaca que la dirección de Indra ha fortalecido la empresa en los últimos 14 meses y advierte sobre la importancia de evitar errores estratégicos. El sindicato pide actuar con responsabilidad y compromiso con el interés general para no comprometer el desarrollo del proyecto industrial de Indra.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) salió este lunes en defensa de la actual dirección de Indra y afirmó que es "preocupante" que "se cuestionen ahora decisiones y liderazgos que fueron impulsados desde las propias instancias públicas", en alusión al papel del Gobierno en la gobernanza de la cotizada.

La representación de CCOO en la tecnológica dirigió un comunicado a la plantilla en el que expresa su "preocupación por los movimientos que se están produciendo en torno a Indra Group".

"Consideramos inaceptable que se estén promoviendo dinámicas que generan inestabilidad, incertidumbre y debilitamiento institucional en el seno de la compañía. Este tipo de actuaciones no son neutras: tienen consecuencias directas sobre la credibilidad del proyecto, sobre la confianza de los mercados y, especialmente, sobre el empleo y el tejido industrial asociado", señaló la organización que lidera Unai Sordo, mayoritaria en Indra.

A su entender, "resulta especialmente preocupante que se cuestionen ahora decisiones y liderazgos que fueron impulsados desde las propias instancias públicas, con pleno conocimiento de las circunstancias existentes. La coherencia institucional no es una opción, es una obligación cuando están en juego intereses estratégicos del país".

CCOO sostiene que "cualquier posible conflicto de intereses debe ser analizado y resuelto con el máximo rigor, transparencia y garantías legales", pero no se puede utilizar este argumento como excusa para desestabilizar un proyecto industrial en pleno proceso de consolidación.

A su juicio, la actual dirección de Indra "ha demostrado, en apenas 14 meses, capacidad para fortalecer la compañía, ampliar sus capacidades y posicionarla en mercados altamente exigentes".

"Desde CCOO lanzamos un mensaje claro a los poderes públicos y a los actores implicados: España no puede permitirse errores estratégicos en este momento. Es imprescindible actuar con responsabilidad política, visión de Estado y compromiso con el interés general, evitando decisiones que puedan comprometer el desarrollo de un proyecto industrial clave", agrega el comunicado.