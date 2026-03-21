Orange Francia y Meinrad Spenger cierran flecos para una continuidad a "largo plazo" como CEO de MasOrange

Spenger ha sido nombrado miembro del comité ejecutivo de Orange, consolidando su papel clave tras liderar la integración y reestructuración de MasOrange.

La decisión rompe la tradición de nombrar directivos franceses en España y responde a la complejidad del mercado español y los logros del actual equipo.

El plan de Orange es asegurar al menos dos años de mandato de Spenger, apostando por un acuerdo a largo plazo en la dirección.

Orange Francia negocia la continuidad de Meinrad Spenger como CEO de MasOrange tras tomar el control total de la compañía.

Orange Francia mantiene negociaciones muy avanzadas para cerrar la continuidad del actual consejero delegado de MasOrange, una vez que la compañía gala tome el control total de la española.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia confirman que, si bien no se trabaja con plazos concretos, el plan de Orange pasa por asegurar un mínimo de dos años con el mismo CEO, pero todo en base a un acuerdo "a largo plazo".

Desde MasOrange han declinado hacer comentarios de estos movimientos relacionados con la estructura que tendrá en el futuro tras la entrada de Orange Francia.

Es verdad que tras el anuncio de la compra del 50% que no controlaba de MasOrange, Orange Francia hizo guiños al actual equipo directivo, pero nunca se confirmó oficialmente la continuidad de Spenger.

De esta manera, estamos ante un cambio de tendencia histórica. Hasta la fecha, todos los grandes mercados de Orange estaban bajo el mando de un directivo proveniente de la matriz y curtido en diferentes filiales.

Y el caso español -su segundo mercado después de Francia- no era la excepción. En la década anterior a la fusión con MásMóvil, estuvo presidida primero por Laurent Paillassot, luego por Jean-François Fallacher y finalmente por Ludovic Pech, quien actualmente es el director financiero de MasOrange.

Por ello, el mercado creía que tras la compra del 50% de MasOrange a los fondos agrupados en torno a Lorca, el grupo Orange volvería a situar a un directivo francés al mando de su negocio en España. Todo ello considerando además que la compañía está controlada por el Estado galo.

Sin embargo, el proyecto de Francia pasa por asegurar la continuidad de la joint venture creada por los franceses y MásMóvil en marzo de 2024 y mantener la hoja de ruta que se ha marcado en los dos últimos ejercicios.

Dentro de la operadora se considera que la complejidad del mercado español aconseja mantener al frente a un consejero delegado que lleve años en la primera línea.

Y Spenger además ha pilotado toda la integración de la joint venture, ha gestionado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la renegociación de la deuda, la creación de la FiberCo con Vodafone y un plan de sinergias que se cumple en tiempo y forma.

En este entendido, en Orange Francia se cree que es el momento de consolidar lo ganado y centrarse en gestionar los activos diversificando la cartera de sus clientes. Y para ello creen en el actual equipo.

Las conversaciones las están llevando directamente la consejera delegada de Orange, Christel Heydemann, y Meinrad Spenger, que además han cultivado una muy buena relación entre ambos en los últimos meses.

Comité ejecutivo

De hecho, como ha publicado Expansión y ha confirmado este diario, Heydemann ha nombrado a Spenger como nuevo miembro de su comité ejecutivo, el principal órgano de gestión de Orange y el lugar donde se deciden las grandes operaciones.

Un movimiento lógico porque MasOrange es el segundo mercado de la compañía, pero también es cierto que estamos ante un voto de confianza para el directivo austriaco.

Incluso algunos ven este movimiento como el paso previo para cerrar el pacto de continuidad del CEO en España, algo que -sin embargo- no se anunciaría hasta después de cerrar el desembarco y de tener todas las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Operación en Bruselas

La operación se encuentra en estos momentos en Bruselas. Este diario ya adelantó que a finales de abril que la compañía presentó la pre-autorización a la Comisión Europea y actualmente ya está en trámite la petición formal.

Todo debería resolverse en abril, en un trámite exprés, según dicen las fuentes consultadas, casi sin ninguna recomendación ya que se trata simplemente de una toma de control mayoritaria.

Además, hablamos de una compañía como Orange que lleva 28 años en España como un inversor industrial consolidado.

Autorizaciones en España

Posteriormente, el expediente debe ir a Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) que elaborará el informe a la espera de la aprobación del Consejo de Ministros.

En paralelo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones abrirá un expediente para la cesión del espectro radioeléctrico.

Si todo sale según lo previsto, y en el marco de los plazos anunciados al comienzo de la operación, el camino regulatorio debería saldarse en mayo o junio, con lo que el desembarco oficial de Orange se espera para antes del verano.

La compañía formalizó el pasado 12 de diciembre el acuerdo con los fondos KKR, Providence y Cinven, y a accionistas minoritarios españoles, para adquirir el 50% que no controlaba de MasOrange por 4.250 millones de euros.