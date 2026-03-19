El director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, elegido presidente del Consejo de la ESA

Cortés compatibilizará la presidencia del Consejo de la ESA con su puesto como director de la Agencia Espacial Española y otros roles en el sector espacial.

El nombramiento se produce en un contexto geopolítico relevante, con Europa necesitando reforzar su liderazgo como potencia espacial global.

Cortés es el segundo español en ocupar este cargo en más de 50 años de historia de la ESA, después de Maurici Lucena en 2008.

Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, ha sido nombrado presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El español Juan Carlos Cortés Pulido, que hasta ahora ostentaba el cargo de vicepresidente, ha sido nombrado esta tarde presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Cortés Pulido, que también ostenta el cargo de director de la Agencia Espacial Española, ha recibido la designación en Suiza, donde la ESA ha celebrado una reunión en la que ha participado todo el Consejo.

La presidencia de la Agencia Espacial Europea conlleva, entre otras responsabilidades, el liderazgo de la organización en un momento especialmente relevante, según explica la Agencia Española.

"Con un entorno geopolítico cambiante, con un componente de seguridad y defensa creciente en un sector que es nativo dual y en una tesitura donde Europa necesita tomar decisiones urgentes para mantenerse como una potencia espacial global", explican.

El nuevo presidente del Consejo es ingeniero aeronáutico por la Universidad Complutense de Madrid y se ha convertido hoy en el segundo español en desempeñar este cargo en los más de 50 años de vida de la ESA, después de Maurici Lucena en 2008.

Asimismo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que con este nombramiento “España sigue consolidándose como un actor relevante en el ámbito espacial”.

Carrera en la Agencia

Juan Carlos Cortés fue nombrado vicepresidente del Consejo de la ESA en marzo de 2024, siendo posteriormente renovado en el puesto en marzo del 2025, y ocupando ese cargo hasta su designación hoy como presidente.

También ha sido jefe de la Delegación de España en la ESA y vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales. Desde mayo de 2024, es director de la Agencia Espacial Española (AEE), una responsabilidad que compatibilizará con el puesto europeo, según explican.

Además de sus responsabilidades en la ESA y la AEE, es representante de España en el Comité Horizontal de Gestión del Programa Espacial Europeo y miembro del consejo de administración de Hisdesat e Hispasat.

Anteriormente, ha desempeñado diferentes puestos en el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) como director de Espacio, Grandes Infraestructuras Científicas y Programas Duales.