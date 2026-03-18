Telefónica se adjudica un contrato del Banco de España por casi un millón para equipos de red en Madrid

La empresa Televes también presentó oferta para este contrato, que busca reforzar la infraestructura de comunicaciones ópticas del banco.

El contrato incluye el suministro, instalación, configuración y mantenimiento de cuatro equipos de multiplexado óptico DWDM.

Telefónica ha ganado un contrato del Banco de España por casi un millón de euros para equipos de red en Madrid.

Telefónica se ha adjudicado por casi un millón de euros un contrato del Banco de España para el suministro, puesta en producción y mantenimiento de cuatro equipos de multiplexado óptico DWDM, destinados a la interconexión de sus dos edificios centrales en Madrid, según figura en el portal de contratación del Estado.

Los equipos de multiplexado óptico DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) son dispositivos utilizados en redes de telecomunicaciones para transmitir múltiples señales de datos a través de una única fibra óptica, mediante diferentes longitudes de onda (colores de luz).

En concreto, el importe ofertado por la compañía presidida por Marc Murtra asciende a 838.402,96 euros (impuestos incluidos).

El contrato abarca tanto el suministro de los equipos como los servicios necesarios para su instalación, configuración y puesta en funcionamiento, además del mantenimiento posterior para garantizar la operatividad de la infraestructura de comunicaciones ópticas de alta capacidad, según recoge Europa Press.

Aunque la adjudicataria ha sido Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, también presentó oferta la empresa Televes.