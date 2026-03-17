Moncloa presiona a los consejeros independientes de Indra (que se resisten) para forzar el relevo de Escribano

Fondos de inversión y accionistas relevantes apoyan a Escribano, mientras las acciones de Indra caen un 6,7% en medio del conflicto.

Los consejeros independientes, clave en la decisión, resisten a las presiones y aún no han comprometido su voto en contra de Escribano.

El plan de Moncloa es lograr mayoría en el consejo para que la SEPI, con el 28% del capital, pueda proponer un sustituto a Escribano.

El Gobierno presiona a los consejeros independientes de Indra para forzar la salida de su presidente, Ángel Escribano, y recuperar el control de la empresa.

El Gobierno ha activado su maquinaria para forzar la salida del presidente de Indra, Ángel Escribano, y para ello lleva las últimas horas presionando a los seis consejeros independientes de la compañía, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras.

La justificación del Gobierno es el lío accionarial que se ha generado por la intención de Escribano de fusionar Indra con su empresa, EM&E, aunque realmente buscan recuperar el control de la cotizada y poner a un directivo de su total confianza.

El plan de Moncloa pasa por asegurarse una mayoría del consejo de administración de Indra para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pida su salida, haga valer su 28% en el capital y proponga un sustituto.

El plazo que se da el Gobierno es finales de esta semana y -si consigue los apoyos- convocar un consejo extraordinario en el que pueda materializarse el relevo.

Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario indican que ahora mismo los independientes resisten y que no han comprometido su voto en contra de Escribano. El Gobierno ha respondido este martes con evasivas indicando que "serán los órganos de gobierno donde deban abordarse los asuntos que afecten a la compañía".

Este diario ya adelantó el pasado fin de semana que Moncloa ya buscaba apoyos para la salida de Escribano, pero todo se ha acelerado este lunes tras constatar que Escribano está dispuesto a resistir como ya hizo a comienzos de febrero.

En estos momentos, Ángel Escribano cuenta con un consejo de administración que confía en su gestión con cinco nuevas incorporaciones en el último año, que fueron precisamente 'fichados' por el equipo del presidente.

Del mismo modo, los fondos de inversión con acciones en Indra, con Amber Capital a la cabeza, respaldan a Escribano y reúnen hasta un 30% del capital. Por contra, la SEPI y SAPA -el único apoyo del Gobierno en estos momentos- suman hasta un 35%.

En este sentido, la posibilidad de convocar una Junta Extraordinaria para sacar a Escribano es impensable, ya que la SEPI y el Gobierno están muy lejos del 50,1% necesario.

En este sentido, la única vía inmediata para Moncloa es convencer al consejo, pero sin el apoyo del segundo accionista (los Escribano con el 14,3%), el cuarto (la Amber de Joseph Oughourlian con el 5,2%), ni un puñado de fondos que pueden sumar hasta un 10% más del capital.

Es por ello que la decisión de los independientes es la clave. Actualmente seis vocales de los quince que componen el organismo tienen esta condición: Teresa Busto, Belén Amatriain, María Aránzazu Díaz, Eva Fernández, Josep Oriol y Bernardo Villazán.

La SEPI tiene tres consejeros (Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián), a los que habría que sumar el voto de Jokin Aperribay, de SAPA.

Consejo de administración

Y en su contra tiene al menos tres votos: los dos hermanos Escribano (Ángel y Javier) y de Amber con Pablo Jiménez de Parga. Queda en el aire el pronunciamiento del consejero delegado, José Vicente de los Mozos y de la vicepresidenta consejera, Virginia Arce.

Una composición de fuerzas equivalentes en las que el voto de los independientes es decisivo. Es por ello que si el Gobierno logra su apoyo se podrá convocar una reunión extraordinaria y la SEPI podría activar el relevo.

Por el contrario, si no hay apoyos -como de momento parece ser- esta primera arremetida de la SEPI y del Gobierno podría descarrilar.

Candidatos del Gobierno

En cualquier caso, pase lo que pase el Gobierno prepara varias opciones para relevar a Escribano, todas ellas con respaldo de la SEPI.

Con todo, este diario ya publicó que una de las cartas que tiene el Gobierno para presionar a Escribano es la amenaza de enterrar la integración de Indra con EM&E.

La versión oficial es que la salida de Escribano desbloquearía esta operación, pero la realidad es que en el Ejecutivo ya hay poco interés para generar la integración, si no es mediante una compra en la que los hermanos queden totalmente fuera de la gobernanza.

Este es precisamente uno de los argumentos que tienen los fondos de inversión que apoyan a Escribano. Creen que sin fusión, Indra no podrá crecer ni cumplir con los 7.000 millones de contratos que ya le ha adjudicado el propio Ejecutivo.

En medio de esta lucha por el control, las acciones de Indra caen un 6,7% a media sesión, aunque llegaron a desplomarse más de un 8%.