Alantra prevé que la Ezentis de José Elías multiplique por cinco sus ingresos en tres años

Alantra identifica riesgos en la dilución estructural y el ritmo de adquisiciones, aunque destaca el potencial de revalorización si la gestión mantiene la disciplina de integración.

La estrategia de Ezentis se basa en adquirir pequeñas empresas regionales, financiando las compras principalmente mediante ampliaciones de capital.

El Ebitda se incrementaría desde un millón en 2025 hasta los 12,4 millones en 2028 y 17,4 millones en 2029, revirtiendo las pérdidas actuales.

Alantra prevé que Ezentis multiplique por cinco sus ingresos en tres años, alcanzando los 170 millones de euros en 2028.

Alantra Equities, el área especializada en mercados de renta variable de Alantra, estima que la tecnológica Ezentis multiplicará por cinco sus ingresos en los próximos tres años, según el último informe de la firma al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Esto supone pasar de una facturación de 34,4 millones de euros, con la que cerró el curso 2025, hasta una estimación por encima de los 170 millones en 2028. El plan estratégico de Ezentis marca 160, pero Alantra estima un crecimiento mucho mayor.

Prevé que los ingresos rocen los 200 millones en 2029, hasta situarse en 198, siempre que se cumplan sus proyecciones de crecimiento.

Esta facturación generará un impacto positivo en los beneficios operativos brutos (Ebitda) que pasarán del millón de euros de 2025, últimos resultados presentados, hasta los 12,4 millones en 2028 y los 17,4 millones en 2029.

De esta manera, se revertirán las pérdidas de 3,2 millones de 2025 para situarse en los 3,9 de beneficio en 2028, al final del ciclo del actual plan estratégico, y los 6,4 millones de ganancia en 2029.

Estas estimaciones de Alantra son un espaldarazo para Ezentis y para el plan estratégico liderado por su presidente, José Elías, y su consejera delegada, Anabel López Porta.

El mediático José Elías es también dueño de Audax Renovables, La Sirena y del vehículo de inversión Excelsior Times. Un holding de unas 200 empresas en diferentes ámbitos del tejido productivo español.

Recordemos que la compañía -controlada por Elías con un 26% de las acciones- salió de la quiebra en 2024, tras casi dos años de reestructuración y duras negociaciones con la banca acreedora.

Esto dio paso a una nueva empresa, con el balance limpio y un negocio residual de telecomunicaciones y tecnología gestionado para obtener efectivo. Hace dos años las expectativas del mercado eran altas, aunque quizás se ha avanzado más lento de lo esperado.

En 2025 duplicaron las pérdidas, pero generadas en gran medida por el aumento de su perímetro y la integración de las nuevas sociedades. Aunque se notó un cambio de tendencia que la compañía vincula a la mejora de la eficiencia y al control de costes.

Es así como Ezentis lleva dos cursos de crecimiento sostenido, en los que se optó inicialmente por la centralización de las tareas administrativas y la venta cruzada a través de una presencia nacional, buscando la expansión de los márgenes.

Su nueva estrategia se centró en el fragmentado mercado español de instalaciones y mantenimiento -como edificación, industrial y agrícola- adquiriendo pequeñas empresas regionales y rentables (de menos de 30 millones de euros de facturación) a un precio de aproximadamente cinco veces el ratio del valor de empresa y Ebitda.

Vehículo para adquisiciones

Es lo que Alantra califica como un "vehículo para adquisiciones" que se debe financiar fundamentalmente por operaciones de ampliación de capital, para evitar un excesivo apalancamiento.

Las compras se han centrado en adquirir una participación inicial del 55% y aumentarla en un 5% anual hasta el umbral de consolidación fiscal del 75%, financiada al 50% en efectivo y acciones.

Con ello, Ezentis alinea los incentivos de los fundadores durante un periodo de ganancias de aproximadamente cuatro años, al tiempo que contiene la presión sobre su balance.

Operaciones de 2025

En 2025 cerró dos operaciones en las que aumentó 36 millones de ingresos y cuatro millones de Ebitda. Y el plan pasa por cerrar dos o tres compras similares hasta 2028 con esta misma fórmula.

Para Alantra este modelo es rentable porque genera una estructura de salida atractiva para los empresarios, al tiempo que se mantiene la continuidad de la gestión. Del mismo modo, genera una economía escalable con dilución de los costes fijos y venta cruzada que deberían impulsar la expansión de los márgenes a medida que crece la plataforma.

Por el contrario, presenta riesgos como la dilución estructural, es decir que el capital sigue siendo la principal herramienta de financiación dado que el acceso al crédito es actualmente limitado.

Riesgos del modelo

Esto supone que este modelo no pueda adaptarse a las operaciones más pequeñas, lo que podría traducirse en elevados costes de fusiones y adquisiciones y aumentar el riesgo de ejecución relacionado con el ritmo de adquisiciones, la integración y la obtención de sinergias y costes.

Alantra también cree que esta estrategia les puede dejar expuestos a los ciclos económicos inherentes al sector de la industria y la minería, "amplificados por la limitada diversificación de las pymes".

Con todo, las previsiones de estos analistas pasan por un crecimiento exponencial en tres años respaldado por sinergias y apalancamiento operativo. En este sentido, estiman que el beneficio por acción mejorará de -0,005 euros en 2025 a 0,004 euros en 2028.

Potencial de revalorización

También le atribuye un rango de valoración de entre 0,09 y 0,126 euros por acción de DFC (descuento de flujo de caja). "Nuestra valoración asume una emisión de derechos en 2026, cuya cuantía está por determinar en función del flujo de operaciones", dicen.

Alantra prevé una emisión de ocho millones de euros que le lleve a unos 867 millones de acciones en 2030, un 53% más que con lo que cerró en 2025.

Con todo, cifran el potencial de revalorización en la capacidad de la dirección para realizar adquisiciones que aporten valor y "mantengan la disciplina de integración a medida que la plataforma crece".