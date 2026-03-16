Meta y Nebius alcanzan un acuerdo de unos 23.500 millones para el suministro de infraestructura de IA

Las acciones de Nebius subieron hasta un 16% y las de Meta un 3% tras el anuncio de la alianza, mientras Nvidia invertirá 1.720 millones de euros en Nebius.

Meta podrá adquirir hasta 13.000 millones de euros en capacidad adicional de Nebius, que también ofrecerá servicios de nube de IA a otros clientes.

Nebius suministrará 10.500 millones de euros en capacidad de supercomputación en varias ubicaciones, con el despliegue previsto para principios de 2027.

Meta y Nebius han firmado un acuerdo valorado en 23.500 millones de euros para impulsar la infraestructura de IA basada en la plataforma Nvidia Vera Rubin.

Meta y la empresa especializada en IA Nebius han cerrado un acuerdo por valor de 27.000 millones de dólares (unos 23.500 millones de euros) con el que ambas compañías aspiran a fortalecer el desarrollo y la implementación de la plataforma Nvidia Vera Rubin de supercomputación de IA.

Bajo esta alianza, Nebius se ha comprometido a suministrar un total de 12.000 millones de dólares (unos 10.500 millones de euros) en capacidad en múltiples ubicaciones, una transacción enmarcada dentro de uno de los primeros despliegues de Nvidia Vera Rubin y que prevé tener desplegada para principios de 2027.

Por otro lado, Meta ha mostrado su intención de comprar capacidad de cómputo adicional disponible en ciertos clústeres futuros de Nebius hasta un valor total de 15.000 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros), una capacidad que la empresa especializada en IA quiere poner en manos de clientes externos de su negocio de nube de IA y cuya capacidad restante será adquirida por Meta.

"Nos complace ampliar nuestra importante alianza con Meta como parte de la obtención de contratos de capacidad a largo plazo para acelerar el desarrollo y el crecimiento de nuestro negocio principal de IA en la nube. Seguiremos cumpliendo con nuestros objetivos", ha sostenido el fundador y el consejero delegado de Nebius, Arkady Volozh.

El pasado miércoles Nebius anunció que el gigante Nvidia invertirá 2.000 millones de dólares (unos 1.720 millones de euros) en la compañía para profundizar en la aplicación de la inteligencia artificial en la nube.

En la jornada de este lunes, las acciones de Nebius han llegado a crecer hasta un 16% en el mercado estadounidense y las de Meta hasta un 3% tras hacer pública la alianza.