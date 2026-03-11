Glovo anuncia un ERE que afectará a 750 repartidores un año después de regularizar a sus falsos autónomos

En el resto de ciudades, la aplicación de Glovo mantiene su operativa habitual mientras la empresa intenta consolidar su modelo operativo.

Tras numerosas denuncias, sentencias y multas, Glovo completó la regularización de sus trabajadores a principios de 2025, enfrentando reclamaciones de la Seguridad Social por unos 450 millones de euros.

La medida busca evitar el cierre en más de 60 localidades españolas de tamaño medio y pequeño donde la demanda del servicio ha caído notablemente.

Glovo ha anunciado un ERE que afectará a 750 repartidores, un año después de regularizar a sus falsos autónomos tras la entrada en vigor de la 'Ley Rider'.

La plataforma de reparto a domicilio, Glovo, ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 750 empleados, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes de la compañía.

La decisión se toma un año después de que Glovo se adaptara a la 'Ley Rider' y abandonara el sistema de falsos autónomos. Esto le llevó a regularizar a la mayoría de su plantilla que se estima por encima de los 13.000 empleados.

Sin embargo, los sindicatos elevan la plantilla total a los 21.000 trabajadores ya que también se incluyen casi 8.000 personas que operan bajo el modelo de subcontratas.

Un portavoz de la compañía ha indicado a este diario que estos despidos son necesarios para evitar el cierre en más de 60 localidades en diferentes provincias de España. En estas ciudades se mantendrá el servicio, pero con una plantilla mucho más reducida.

Se trata de localidades de tamaño medio y pequeño donde la demanda del servicio se ha reducido de manera notable.

⁠⁠Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la aplicación de Glovo mantiene de momento su operativa habitual.

"⁠Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app", han indicado.

La historia de Glovo está íntimamente ligada a la de las grandes plataformas de reparto de comida a domicilio. Fue fundada en Barcelona en marzo de 2015 por Oscar Pierre y Sacha Michaud.

Un ejemplo de emprendimiento español, de startup exitosa y posterior unicornio disruptor que desde entonces ha sido el principal actor del mercado.

No obstante, a poco andar una parte muy importante de sus trabajadores denunció las condiciones de trabajo y la estrategia de la compañía para utilizar falsos autónomos como empleados.

En 2020, el Tribunal Supremo reconoció la laboralidad de la relación de los riders con Glovo obligando a la compañía a contratarles.

Del mismo modo, el ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, impuso la 'Ley Rider', un cambio normativo aprobado en 2021 con el respaldo de los sindicatos y que obligaba a la regularización de todos sus empleados.

Denuncias y multas

Sin embargo, no fue hasta el año 2023 y tras múltiples sentencias y multas que Glovo comenzó la regularización de sus trabajadores. Un proceso que se completó al empezar 2025.

En medio del proceso, la Seguridad Social ha reclamado a la filial española aproximadamente 450 millones de euros por cuotas impagadas y multas relacionadas con el modelo de trabajadores autónomos.

Además, se han reportado provisiones adicionales por disputas laborales. En julio de 2022 la compañía se vendió por 800 millones de euros al grupo alemán Delivery Hero, un gigante de la distribución europea.