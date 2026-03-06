Telefónica comienza el año consolidando el robo de clientes y mantiene el crecimiento de líneas móviles en España

El mercado de las telecomunicaciones muestra una clara tendencia a la concentración en pocas marcas y al éxito de ofertas simples y diferenciadas, penalizando las propuestas intermedias.

Digi sigue liderando la ganancia de clientes con 56.000 portabilidades netas en enero, mientras que MasOrange y Vodafone pierden 35.000 y 22.000 líneas móviles, respectivamente.

La mayor parte de las nuevas líneas de Telefónica provienen de MasOrange y Vodafone, a quienes arrebató 5.700 y 9.400 líneas respectivamente en enero.

Telefónica ha iniciado el año con una portabilidad móvil positiva de 17.000 líneas, un 63% más que el año anterior, consolidando 21 meses consecutivos ganando clientes.

Telefónica ha comenzado el año ganando portabilidades netas en líneas móviles y manteniendo la línea ascendente que ya marcó en el año 2025 y en la segunda parte de 2024, según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Las cifras, que deben ser confirmadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), indican que en el mes de enero la compañía registró con sus dos marcas, Movistar y O2, una portabilidad móvil positiva de 17.000 líneas, un 63% más que el año pasado en esta fecha.

De esta manera, la compañía acumula 21 meses consecutivos ganando líneas a la competencia en portabilidad, tendencia que comenzó en mayo de 2024.

La portabilidad refleja el 'robo' de clientes a los competidores, aunque la cifra total de contratos que reportan las operadoras también incluye nuevas altas o líneas adicionales de un mismo usuario.

La particularidad del mes de enero es que Telefónica arrebató la mayoría de sus líneas a sus dos grandes competidores: MasOrange y Vodafone. En el caso de la primera le quitó 5.700 y a la segunda 9.400. En total, 15.000 de sus 17.000 altas netas.

Respecto de Digi, la que más clientes gana, el saldo con Telefónica es prácticamente cero, convirtiéndose en el único que no pierde contra la compañía de origen rumano. De hecho, en diciembre ya consiguió quitarle 1.300 líneas.

Por otro lado, Telefónica continúa consiguiendo líneas móviles de los operadores locales con más de 4.000 portabilidades.

Respecto a otras operadoras, Digi gana en enero 56.000 portabilidades netas móviles, mientras que MasOrange pierde 35.000 líneas, obteniendo un saldo negativo contra todas las grandes operadoras.

En tanto, Vodafone pierde 22.000 líneas móviles, 15.000 con Digi y 9.400 con Telefónica. Si se incluye Finetwork, integrada a finales del año pasado, su pérdida de líneas se queda en los 39.000.

Telefónica mantiene así su tendencia de 2025 en la que consiguió su récord histórico de portabilidades móviles en España con 200.000 líneas más, quintuplicando el resultado positivo de 2024 de 40.000 altas.

Portabilidades de 2025

Un año en el que MasOrange perdió medio millón de líneas por portabilidad y en los que Digi le quitó unas 530.000.

Del mismo modo, Vodafone se dejó 220.000 líneas, con Digi y Telefónica, con 100.000 cada uno, los que más le quitaron.

Digi volvió a ser en 2025 el que más ganó con 739.000 en todo el año, pero cerró diciembre con el menor número de ganancias en 16 meses. Del mismo modo, dos de cada tres líneas llegan desde el grupo MasOrange a esta operadora.

Operadoras locales

Por otro lado, los operadores locales, sin Finetwork, cerraron en 2025 su peor año de portabilidades de la historia, con pérdidas de 34.000 líneas móviles, frente a una ganancia de 36.000 del año anterior.

Las fuentes del sector consultadas por este diario advierten que estas cifras confirman dos tendencias que se han afianzado en el mercado de las telecomunicaciones en los últimos doce meses.

La primera es la consolidación de sus grupos de clientes: los que prefieren el bajo valor y mayoritariamente migran a Digi; y los que optan por más productos y servicios, los que están llegando a las marcas de Telefónica.

Tendencias del sector

Esto supone además que las ofertas intermedias dejen de tener éxito y que las operadoras se están viendo obligadas a ofrecer preferentemente estas dos gamas.

La baja con precios muy ajustados y pocos servicios; y la alta, con televisión y paquetes convergentes que además incluyen algún dispositivo o probablemente servicios ajenos a las telecomunicaciones.

Y la segunda gran tendencia es que el mercado está premiando ofertas simples y una concentración en pocas marcas. Así, las operadoras que tienen pocas enseñas generan más portabilidades en detrimento de las que tienen una gran oferta con diferentes propuestas, que muchas veces se solapan entre sí.

Caída en las portabilidades

Esto ha generado además una competencia en la que cada vez es más difícil arrebatar clientes. Los datos de la CNMC indican que en agosto del año pasado los cambios de compañía telefónica fueron los más bajos de la historia.

Una situación que se explica en parte porque las operadoras intentan evolucionar hacia ofertas menos agresivas y la búsqueda del equilibrio entre volumen y valor.