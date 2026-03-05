Digi estudia una ampliación de capital de hasta 200 millones como parte de su salida a bolsa

En 2025, Digi registró un aumento del 19% en ingresos y un Ebitda ajustado de 175 millones, con un margen del 18,9%.

Se espera recaudar unos 600 millones de euros con la operación bursátil, lo que valoraría la empresa entre 2.000 y 2.400 millones.

La compañía prevé invertir 850 millones de euros en España hasta 2029 y descarta adquisiciones para crecer, apostando por el crecimiento orgánico.

Digi estudia una ampliación de capital de entre 150 y 200 millones de euros como parte de su posible salida a bolsa en España.

La filial de Digi en España estudia realizar una ampliación de capital de entre 150 y 200 millones de euros en el marco de una eventual salida a bolsa de la operadora de telecomunicaciones.

Así lo ha indicado la compañía en el marco de su Capital Market Day en el que han indicado que invertirán 850 millones de euros en España hasta el año 2029.

Respecto de esta salida a Bolsa, el consejero delegado en España, Marius Varzaru, ha indicado que la decisión todavía no está tomada, pero que dentro de las posibilidades de ejecución para esta operación están valorando dos opciones.

Una ampliación de capital de hasta 200 millones poniendo en el mercado nuevas acciones (OPS) y la venta en el mercado secundario de los títulos ya existentes (OPV). Aunque la compañía todavía no se ha decidido si utilizarán las dos opciones o solo alguna de ellas.

En total, según han indicado algunos medios como Expansión, se espera recaudar unos 600 millones de euros con la salida al mercado para buscar financiación.

Esto equivale a una cuarta parte del capital resultante de estas operaciones, lo que valoraría toda la compañía entre 2.000 y 2.400 millones. Una cifra que no ha sido confirmada por el equipo directivo de Digi, quizás en previsión de algunos ajustes que puedan producirse durante el proceso.

Respecto de plazos de la salida a bolsa y del impacto de la crisis en Irán y en el Golfo Pérsico en el mercado de capitales, los directivos de Digi han preferido ser cautos reconociendo que "todo está condicionado" por este conflicto, pero que es un elemento más de análisis y que, por tanto, no hay un calendario de ejecución decidido.

Respecto del futuro de la compañía, han indicado que seguirán manteniendo su crecimiento orgánico y descartan por el momento adquisiciones para ganar tamaño.

Y respecto de una eventual venta a Telefónica o alguna otra operadora han dicho que están muy contentos con su negocio en España y que no tienen necesidad de buscar una eventual integración.

En 2025, Digi obtuvo unos ingresos de 929 millones de euros, un 19% más respecto al año anterior alcanzó un Ebitda ajustado por arrendamientos operativos de 175 millones, un incremento del 15% respecto a 2024.

El margen Ebitda ajustado por arrendamientos operativos fue del 18,9% en 2025 y llegó a alcanzar al 21,6% en la segunda mitad de 2025, coincidiendo con el momento en el que el operador ha comenzado el despliegue de su propia red móvil.

Apalancamiento e inversión

El nivel de apalancamiento se sitúa en 2,8 veces Ebitda ajustado por arrendamientos operativos a cierre de 2025, desde el nivel de 3,7 veces de 2023.

Finalmente, los directivos han destacado que Digi ha invertido un total de 468 millones de euros en España en el conjunto del año 2025, incluyendo el coste de adquisición del espectro móvil de 60MHz, que ha supuesto un total de 99 millones.