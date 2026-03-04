La Justicia española cita al CEO de Cloudflare investigado por piratería de partidos de La Liga

Según la denuncia, alrededor del 38% de los servidores que difunden ilegalmente contenidos de LaLiga en España usan servicios de Cloudflare, que habría ignorado más de 100 requerimientos formales.

El Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha citado a declarar como investigado al consejero delegado de Cloudflare, el estadounidense Matthew Prince, por su presunta implicación en un caso de piratería audiovisual, según fuentes judiciales consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia.

De esta manera, el auto al que ha tenido acceso este periódico, supone la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de Estados Unidos por delitos contra la propiedad intelectual.

El tribunal admite a trámite una querella criminal, liderada por La Liga, que obliga a comparecer al CEO de la compañía el 7 de abril por delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la Justicia.

La querella, admitida a trámite, ha sido presentada por LaLiga y Movistar Plus+ (Telefónica Audiovisual Digital). En la causa penal, tanto Prince como la persona jurídica Cloudflare Inc. figuran como investigados.

Los hechos objeto de investigación se relacionan con la facilitación de servicios tecnológicos que impiden la eficacia de una resolución judicial del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona del 18 de diciembre de 2024.

Este autorizó medidas de notificación y bloqueo dinámico de direcciones IP utilizadas para retransmisiones no autorizadas de contenidos de La Liga.

Las partes querellantes atribuyen a Cloudflare y a su máximo responsable posibles delitos contra la propiedad intelectual, amenazas o coacciones y obstrucción a la administración de justicia, en relación con la normativa penal española.

De acuerdo con la documentación de la querella, alrededor del 38% de servidores y servicios que difunden contenidos de competición de forma ilícita en España habrían usado servicios de Cloudflare.

Además, se señala que la compañía recibió más de 100 requerimientos formales con información de plataformas ilegales sin que adoptara medidas eficaces para detenerlas.

La causa sigue, en fase de instrucción, acordándose diligencias de investigación sobre la actividad de Cloudflare.

Implicación de Cloudflare

En el proceso penal se investiga que Cloudflare Inc., empresa estadounidense con filial en la Unión Europea (Cloudflare Portugal Unipessoal Lda), interviene de forma directa o facilitadora en un porcentaje muy relevante de los delitos de piratería audiovisual cometidos en España relacionados con la retransmisión ilegal de contenidos de LaLiga.

Según sus propias comunicaciones corporativas, Cloudflare opera una red de más de 335 ciudades en 125 países y se interconecta con más de 13.000 redes. Su arquitectura global permite que:

Sus clientes —incluidos numerosos servicios IPTV ilegales, portales de streaming pirata, m3u, cyberlockers y sistemas de cardsharing— utilicen la red de Cloudflare como intermediario.

"Se oculta la IP"

De esta manera, la denuncia indican que se oculta la IP real de los servidores piratas mediante un sistema de reverse proxy, haciendo aparecer como dirección visible en Internet una IP de Cloudflare, tras la cual quedan ocultos los servidores ilícitos.

Sostienen que Cloudflare actúa dotando de alojamiento temporal, transporte, almacenamiento en caché de flujos de streaming con contenidos ilícitos de LaLiga, distribuidos a través de su red CDN global, compuesta por más de 330 nodos.

Según los denunciantes Cloudflare desempeña funciones esenciales en toda la cadena de la piratería audiovisual, gestionando las direcciones IP que alojan contenidos; las IP de las webs que los suministran; y las IP de los reproductores que permiten su visualización.

Por ello la querella sostiene que se trata de un actor imprescindible para la operación de las plataformas piratas.