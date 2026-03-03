Óscar López anuncia en el Mobile de Barcelona una inversión de 100 millones para proyectos de soberanía digital

La EU AI Champions Initiative reúne a más de 110 empresas europeas y cuenta con un fondo privado de 150.000 millones para fortalecer la competitividad de Europa en inteligencia artificial.

El Gobierno español destinará 100 millones de euros para empresas españolas que impulsen proyectos de desarrollo de la soberanía digital europea en colaboración con compañías de otros países de la Unión Europea.

Así lo ha indicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un desayuno junto a su homólogo alemán, Karsten Wildberger, en el marco del Mobile World Congress de 2026 que esta semana se realiza en Barcelona.

Este anuncio está dentro del IPCEI de Inteligencia Artificial (IPCEI‑AI), un Proyecto Importante de Interés Común Europeo sobre Inteligencia Artificial que reúne iniciativas únicas y de alto impacto para Europa y que lidera el Gobierno alemán.

Su objetivo es desarrollar un ecosistema europeo de IA de nueva generación, fomentando la colaboración público-privada en toda la cadena de valor de la IA, desde la investigación y el desarrollo hasta el primer despliegue industrial.

"España está comprometida con la carrera europea por la IA. Pero no podemos correr solos. Europa necesita más cooperación y políticas orientadas al mercado único. El Gobierno y las empresas españolas quieren trabajar codo con codo con Alemania y otros Estados miembros para alcanzar los sueños digitales europeos", ha indicado López.

"Tenemos el talento, la industria, los valores y la ambición para convertirnos en la vanguardia de la IA en Europa", ha destacado.

En el encuentro han participado representantes de compañías españolas y alemanas como Telefónica, Indra, Santander, La Caixa, Iberia, Deutsche Telekom, Ericsson, Orange, SAP, Scwarz Grup (Lidl), Mastercard, Volkswagen y Nokia.

También han estado startups de los dos países, entre ellas Multiverse Computing, Open Chip, Quilimanjaro, Sherpa AI, Zhappiens AI, OpenNebula, Applus+IDIADA, Shakers, Tucuvi y Quside.

España ha seleccionado nueve candidaturas para el IPCEI de IA que presentará a la Comisión Europea.

Se trata de los proyectos de IDIADA, OpenNebula, Indra, Multiverse Computing, Telefónica, Openchip, Ideaded, Horse powertrain y Semidynamics.

Estas compañías deberán ahora buscar socios en otros países miembros para escalar su proyecto y conseguir que tenga una dimensión europea, con el fin de que resulte mucho más competitivo con otras regiones del mundo.

Las empresas candidatas participarán los próximos 10 y 11 de marzo en Berlín en unas jornadas para identificar colaboraciones transfronterizas con otros participantes en el IPCEI de IA procedentes de distintos países miembros de la UE.

EU Champions Initiative

La EU AI Champions Initiative es una coalición paneuropea de empresas y capitales privados creada para posicionar a Europa como líder global en IA y fortalecer su competitividad.

Aunque no es una entidad oficial de la UE, mantiene un diálogo estrecho con sus instituciones. Presentada formalmente en el AI Summit del año pasado en París, agrupa a más de 110 empresas, desde startups hasta conglomerados industriales.

Cuenta con un grupo inversor privado liderado por General Catalyst que alcanza los 150.000 millones para los próximos cinco años.