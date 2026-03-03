El Gobierno apoya a Telefónica para desbloquear las fusiones en la UE: "Tenemos que ganar tamaño para ser competitivos"

El Gobierno urge la aprobación de leyes europeas clave para proteger a los ciudadanos frente a la desinformación y regular el acceso de menores a redes sociales.

López confirmó que solo Mediaset y el consorcio SIETE optan a la nueva licencia de TDT, cuyo proceso está en la mesa de contratación.

El ministro Óscar López defendió en el Mobile World Congress la necesidad de que Europa permita a sus empresas tecnológicas ganar escala frente a gigantes como China y Estados Unidos.

El Gobierno español respalda la flexibilización de la normativa europea para facilitar fusiones entre operadoras como Telefónica y favorecer su competitividad.

El Gobierno ha vuelto a confirmar su apoyo a las demandas de las operadoras de telecomunicaciones para que la Comisión Europea flexibilice la normativa de fusiones e integraciones y puedan ganar tamaño.

Así lo ha indicado el Ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en la segunda jornada del Mobile World Congress (MWC) que esta semana se desarrolla en Barcelona. Allí asistió a la presentación de casos de uso de ALIA, la IA española.

Precisamente el lunes, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, y sus homólogos de Deutsche Telekom, Tim Höttges; y de Eutelsat, Jean-François Fallacher; volvieron a lanzar un llamamiento a las autoridades europeas para que movieran ficha.

Murtra pidió acelerar la regulación y las normas que permitan a las operadoras de telecomunicaciones y digitales ganar escala y poder invertir en nuevas tecnologías.

Y los tres directivos coincidieron en que es urgente que los políticos de la Comisión Europea actúen cuanto antes para que el sector pueda fusionarse con integraciones que permitan impulsar de una vez por todas la creación de tecnología hecha en Europa.

En este sentido, López ha indicado que el Gobierno de España está completamente alineado con estas peticiones. "Europa necesita tamaño y ganar escala. Necesitamos un mercado europeo común para afrontar esta nueva carrera de la transformación digital y de la IA".

Y ha agregado que hay dos grandes gigantes, China y Estados Unidos, y que para hacerles frente "necesitamos construir un mercado potente o de lo contrario no seremos competitivos en el futuro", ha zanjado.

Respecto de la adjudicación de la nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT), López ha confirmado que el proceso está actualmente en manos de la mesa de contratación, pero no se comprometió con plazos.

El proceso puede tardar como máximo doce meses y expira en noviembre, aunque no parece que, ya estando en la mesa de contratación, pueda alargarse nueve meses más.

En todo caso, López confirmó por primera vez lo que era un secreto a voces: que solo hay dos candidatos: Mediaset y el consorcio SIETE, compuesto por los accionistas rebeldes del grupo Prisa, Diego Prieto, Adolfo Utor y Andrés Varela Entrecanales.

Por otro lado y en cuanto al cuello de botella legislativo de las normas que dependen de su ministerio, ha hecho un llamado a las fuerzas políticas para aprobar leyes que considera fundamentales, como la ratificación de las directivas europeas ENFA (sobre libertad de los medios) y la DSA (sobre servicios digitales).

"No me canso de repetir que estos son los grandes escudos que tenemos los ciudadanos europeos para protegernos del mundo digital, de la desinformación y de las noticias falsas", ha señalado.

Leyes sin aprobar

"En algunos países esto les ha llevado a repetir elecciones. Por eso el Gobierno de España presentó un plan en coherencia con Europa. Pido ahora altura de miras a todos los parlamentarios para que estemos una vez más a la vanguardia".

Del mismo modo, se refirió a la limitación de una mayoría de edad para acceder a las redes sociales fijada en 16 años.

"En Francia lo fijan en 15 años, Grecia está discutiendo la ley, Australia la aprobó hace poco. Es una ola que viene y por eso decimos que hay que regular las redes sociales y los efectos negativos para los menores. Y por eso es tan importante esta ley".

Conflicto en Irán

En relación a la negativa de España de ceder su bases para que EEUU tenga apoyo logístico en su ataque a Irán, López ha dicho que nuestro país toma decisiones "de forma libre".

"Somos un aliado de la OTAN, pero esto no es una operación de la OTAN. Condenamos con total contundencia todos los ataques, de Estados Unidos y de Irán. Por eso, nuestro mensaje es claro: desescalada y derecho internacional. Y ahí nos vamos a encontrar", ha concluido.