Murtra pide actuar rápido a los reguladores de Bruselas: "Déjennos ganar escala y tendremos mejores servicios"

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha vuelto a pedir a las autoridades europeas que aceleren la regulación y las normas que permitan a las operadoras de telecomunicaciones y digitales ganar escala y poder invertir en nuevas tecnologías.

Murtra ha intervenido este lunes en la primera jornada del Mobile World Congress (MWC) junto con el CEO de Eutelsat, Jean-François Fallacher; y el de Deutsche Telekom, Tim Höttges.

Y los tres directivos han coincidido en que es urgente que los políticos de la Comisión Europea actúen cuanto antes para que el sector pueda fusionarse con integraciones que permitan impulsar de una vez por todas la creación de tecnología hecha en Europa.

En respuesta a los comisarios europeos, como la vicepresidenta Teresa Ribera, que han pedido considerar también a los consumidores en este puzle de fusiones, Murtra ha respondido que la prioridad debe ser invertir en tecnología y que sólo si este objetivo se cumple mejorarán los servicios.

"La prioridad debe ser invertir en tecnología, como vemos en EE. UU. y China. Ellos invierten, invierten e invierten. Por eso pedimos que nos dejen ganar escala, con un contrato social en el que garantizamos que la prioridad será invertir para que así tengamos mejores servicios, más eficientes y de mejor calidad", ha dicho.

"Y eso irá directo a precios. Lo hemos visto en Brasil, en India y en China y lo vemos en EE. UU. Déjenos ganar escala, solo pedimos que dejen que nos consolidemos y seremos felices", ha concluido la mesa.

El presidente de Telefónica ha vuelto a insistir en que las tres prioridades del sector deben ser ganar escala, cambiar la regulación para invertir... y hacerlo rápido.

Solo gracias a ello, ha indicado, las operadoras de telecomunicaciones podrán atraer más talento y generar mejores servicios. Respecto de la regulación, ha recordado que ya lo decían los informes Letta y Draghi; la prioridad es crear tecnología y , por tanto, la regulación debe ser pro-tecnología.

Y ha recordado que los cambios se deben hacer "rápidamente". "En un año no se ha cambiado nada y mientras tecnologías como la IA han dado saltos de treinta años", ha puntualizado.

Respecto de lo que está haciendo Telefónica ha indicado que están enfocados en dejar la tecnología obsoleta atrás y que están apostando por nuevas escalas. En cuanto a integraciones, ha advertido que buscan opciones, pero con "riesgos calculados donde vemos oportunidades rentables".

Ha recordado que todo este esfuerzo al final tiene que ver con soberanía, pero que nada sería posible sin escala, sin consolidar el mercado y sin una regulación que se adapte a estas fusiones.

"Tenemos uno de los mayores productos digitales de Europa, pero déjennos trabajar". "Tú (el regulador) crea la demanda y nosotros cubriremos esa demanda". Finalmente, hizo un llamado directo a los líderes políticos para que actúen y fomenten la creación de la tecnología en Europa.

Menos inversión

Por su parte, Tim Höttges, CEO de Deutsche Telekom, Eutelsat ha recordado que en el último año no ha pasado nada en Europa. Tenemos la DNA (ley de servicios digitales), donde no hemos visto ninguna ambición. Todo pasa por incentivar la inversión, pero invertimos un 2% menos y estamos otra vez por debajo de China.

"La burocracia no soluciona nada y tenemos más burocracia. El informe Draghi tampoco ha cambiado nada y, al contrario, cada vez tenemos más regulación".

"Nuestra industria está muy frustrada porque Europa sigue detrás de USA y de China y esto es consecuencia de la regulación. Estoy preocupado por la IA y el cloud, pero no podemos seguir la estela del resto de continentes".

Ganar escala

En tanto, el CEO de Eutelsat, Jean-François Fallacher, ha indicado que Europa debe liderar la tecnología de satélites y no depender de otros países. "Lo importante es la escala, tenemos gigantes frente a nosotros y por eso necesitamos crecer".

Somos 27 países, pero no nos vemos como un solo mercado. Y ha recordado que tenemos la tentación de que cada uno construya su propio mercado nacional, "pero creo que debemos ir todos juntos y unidos para reforzar nuestra soberanía estratégica", ha concluido.